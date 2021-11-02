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Gıda Perakendecileri Derneği'nden fahiş fiyat cezasıyla ilgili açıklama

02.11.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Rekabet Kurumu tarafından perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik soruşturma sonucu şirkete verilen ceza kararına ilişkin açıklama yaptı.

Gıda Perakendecileri Derneği'nden fahiş fiyat cezasıyla ilgili açıklama

Rekabet Kurumu tarafından 5 büyük zincir markete verilen cezanın ardından Gıda Perakendecileri Derneği'nden (GPD) açıklama geldi.

Açıklamada, zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin ve çok yüksek cezalara maruz bırakılmasının, ekonomik kayıp olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

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"GEREKLİ AKSİYONLAR ALINACAK"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;

"Her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüketici faydasına en uygun fiyatlı ürünleri sunma amacıyla faaliyetlerini sürdürecek olan üyelerimiz adına Kurumun kararını üzüntüyle karşılamaktayız. Özellikle pandemi sürecinde üyemiz zincir marketlerin her bir ürünü en uygun fiyatla tüketiciye eriştirmek yönünde canla başla verdiği mücadelenin, fahiş fiyatlama yapılması şeklinde karşılık bulması kabul edilemez.

Kurumsal yapıları ve kayıtlı kurallı işleyişleriyle başta Rekabet Hukuku olmak üzere ticareti düzenleyen tüm mevzuata uyumlu olarak operasyonlarını yürüten ve bunu ilke olarak belirleyen üyelerimiz, bu karar neticesinde gerekli aksiyonları alacaklardır.

Rekabet Kurumu'nun nihai kararı sonucunda belirlenen idari para cezaları konusunda üyemiz zincir marketler yapılan tespitlere karşı haklarını aramaya devam edecekler, yargı yolu dahil olmak üzere tüm haklarını kullanacaklardır.

Çoğu halka açık olan ve tüm kazançlarını yine ülke içinde yeni yatırımlar için kullanan, sürekli yeni istihdam ve ekonomik değer yaratan işletmelerin, hedef gösterilerek cezalandırılması haksızlık olarak değerlendirilmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Ceza
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