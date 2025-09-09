Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık arasındaki farklar nelerdir? Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık farkları

Huşgiller ailesinden olan fındık, Corylus adı verilen cinsi oluşturan ağaç türlerinin ve çalıların ortak ismidir. Ağacının meyvelerinden elde edilen fındık, kabuklu, birden fazla türe sahiptir. Yağı çıkartılarak, toz halinde, file adı verilen formunda olmak üzere yaprağından kabuğuna tamamından yararlanılan besinler arasında yer almaktadır. En bilinen ve kıymetli olan türleri Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık olarak bilinmektedir.

Giresun kalite fındık nedir? Levant kalite fındık nedir?

Türkiye’de yetiştirilen fındık kalite bakımından Giresun ve levant olmak üzere iki farklı sınıfa ayrılarak değerlendirilmektedir. Giresun kalite fındık, Giresun şehrinin tamamında yetiştirilir ve tombul fındık adı ile de bilinir. Bu fındık türü Giresun dışında Trabzon şehrinin Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı ilçelerinde de yetiştirilmektedir.

Levant kalite fındık ise Giresun kalite fındık türünün üretildiği bölgenin dışında yer alan bölgelerde yetiştirilen tüm fındıklara verilen ortak bir isimdir. Bu tür fındık yetiştirildiği bölgeye göre levant Ordu, levant Akçakoca, levant Ordu, levant Samsun gibi isimler ile anılmaktadır.

Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık arasındaki farklar nelerdir?

Levant kalite fındık ve Giresun kalite fındıkların kendine has özellikleri bulunmaktadır ve bazı özellikleri ile birbirlerinden ayrılırlar. Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık farklarından bazıları şunlardır: