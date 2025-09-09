FİNANS

Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık arasındaki farklar nelerdir? Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık farkları

İnsan sağlığına olan yararları ve birçok tarife yakışır lezzeti ile bilinen ve sevilen fındık, Türkiye’de en çok Karadeniz bölgesinde yetişmektedir. Karadeniz fındığı, dünya genelinde bilinen bir fındıktır ve birçok farklı türü bulunmaktadır.

Ferhan Petek

Huşgiller ailesinden olan fındık, Corylus adı verilen cinsi oluşturan ağaç türlerinin ve çalıların ortak ismidir. Ağacının meyvelerinden elde edilen fındık, kabuklu, birden fazla türe sahiptir. Yağı çıkartılarak, toz halinde, file adı verilen formunda olmak üzere yaprağından kabuğuna tamamından yararlanılan besinler arasında yer almaktadır. En bilinen ve kıymetli olan türleri Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık olarak bilinmektedir.

Giresun kalite fındık nedir? Levant kalite fındık nedir?

Türkiye’de yetiştirilen fındık kalite bakımından Giresun ve levant olmak üzere iki farklı sınıfa ayrılarak değerlendirilmektedir. Giresun kalite fındık, Giresun şehrinin tamamında yetiştirilir ve tombul fındık adı ile de bilinir. Bu fındık türü Giresun dışında Trabzon şehrinin Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı ilçelerinde de yetiştirilmektedir.

Levant kalite fındık ise Giresun kalite fındık türünün üretildiği bölgenin dışında yer alan bölgelerde yetiştirilen tüm fındıklara verilen ortak bir isimdir. Bu tür fındık yetiştirildiği bölgeye göre levant Ordu, levant Akçakoca, levant Ordu, levant Samsun gibi isimler ile anılmaktadır.

Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık arasındaki farklar nelerdir?

Levant kalite fındık ve Giresun kalite fındıkların kendine has özellikleri bulunmaktadır ve bazı özellikleri ile birbirlerinden ayrılırlar. Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık farklarından bazıları şunlardır:

  • Giresun kalite fındık sadece Giresun’un her bölgesinde ve ilçesinde yetiştirilir. Trabzon’un bazı ilçelerinde de bu fındık türü kadar kaliteli fındık türü yetiştirilebilir. Levant fındık ise Giresun kalite fındığın üretildiği alanların dışında kalan yerlerde üretilen fındıklara verilen bir isimdir.
  • Giresun kalite fındık dünya genelindeki tüm fındık türleri içinde en yüksek oranlarda zar atan fındık olarak bilinir.
  • Levant kalite fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranına sahiptir. Giresun kalite fındıklar en yüksek yağ oranına sahip fındık türü olarak kabul edilmektedir.
