Gözden kaçmadı: Fenomenlerden akıl almaz ‘uyanıklık’ Binlerce mesaj gönderildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışılığın önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sosyal medya fenomenlerinin gelirini de radarına alan Bakanlık, 7,7 milyar liralık matrah farkı tespit etti. On binlerce fenomene uyarı mesajı gönderilirken aynı zamanda ajans ve platform temsilcileri de mercek altına alındı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kayıt dışılık ile mücadelede Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini de mercek altına aldı. Reklam pastasından büyük bir pay alan fenomenlerin gelirleri incelendi.

BAŞKASININ HESABINI KULLANIYORLAR!

Bakanlık, kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve vergiye uyumu sağlamak için sosyal medya fenomenlerine yönelik yaptığı izaha davet ve denetimlerde 2017-2025 döneminde 7,7 milyar liralık matrah farkı tespit edildi.

Denetimlerde fenomenlerin banka hesap hareketleri ile beyan ettikleri kazanç arasında uyumsuzluklar tespit edilirken, yine vergi ödememek için üçüncü kişilerin banka hesaplarını kullandıkları ortaya çıktı.
43 BİN MESAJ GÖNDERİLDİ

İlk olarak fenomenlerin vergi yükümlülüklerinin hatırlatıldığı 43 bin mesaj gönderildi. 25 bin fenomenin çalıştığı 83 ajans ile iletişime geçildi. Sosyal medya platformlarının Türkiye’deki temsilcileri ile fenomenlerin vergi bilincini geliştirmek için iletişime geçildi.

Türkiye’de net bir fenomen sayısı bulunmasa da 2024’te toplam içerik paylaşan 360 bin hesap olduğu biliniyor. Türkiye’deki reklam yatırımlarının 250 milyar TL olduğu, fenomenlere yönelik reklam yatırımlar ise 7 milyar liraya ulaşıyor.

HANGİ REKLAMLAR FENOMENLERE VERİLİYOR?

Fenomenlere reklam için en fazla bütçe ayıran sektörler ise hızlı tüketim ürünleri, e-Ticaret, tekstil- moda, perakende, finans ve bankacılık olarak sıralandı. Fenomenlerin en yaygın gelir türlerinin de reklam, sponsorluk, bağış, hediye ve bahşişler, ürün tanıtım gelirleri ile ücretli abonelik gelirleri olduğu ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

