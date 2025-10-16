FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

5G ihalesi sonuçlandı! Üç büyük operatör yarıştı: İşte kazanan...

Teknolojide yeni dönemi başlatacak dev 5G ihalesi başladı. İhalede Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yer aldı. İhaleye yönelik teklif dosyaları, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri tarafından İhale Komisyonuna teslim edildi. 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

5G ihalesi sonuçlandı! Üç büyük operatör yarıştı: İşte kazanan...
Cansu Akalp

İhalede Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yer alıyor. İhale toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak. İhaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek.

Teknolojide yeni dönemi başlatacak olan 5G için ihalesi başladı. İhaleye Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katıldı.

5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

EN YÜKSEK TEKLİF TURKCELL'İN!

5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

İHALEDE İLK PAKETTEN 1.3 MİLYAR DOLAR!

700 MHz bandındaki 20 MHz'lik A1, A2, A3 paketlerinin satışına başlandı. İhalede kapalı zarfla Turkcell'in teklifi 429 milyon dolar, Türk Telekom'un 425 milyon dolar, Vodafene'un 426 milyon dolar oldu. İhalede açık artırmaya geçildi, teklifler 10 milyon dolar ve katları şeklinde veriliyor.

A1 SOYUT PAKETİNİ TURKCELL KAZANDI!

A1-A2-A3 paketleri için operatörler teklif yaptı.

Turkcell'in teklifi: 429 milyon ABD Doları

Türk Telekom'un teklifi: 425 milyon ABD doları

Vodafone'un teklifi: 426 Milyon ABD doları

Yazılı tekliflerden sonra sözlü tekliflere geçildi. Türk Telekom ve Vodafone çekildi. Turkcell'in ise yazılı teklifinin geçerli olduğunu söyledi.

A1 soyut paketini Turkcell kazandı. 2. yer seçme hakkını Vodafone kazandı. Türk Telekom ise A3 soyut paketini ve 3. bant seçme hakkını kazanmıştır. Bant içerisindeki yer tercihini sorulan Turkcell, 723-733 ve 778-788 MHZ aralığı seçildiği ifade edilmiştir.

Bant içerisinde 2. yer seçme hakkını kullanan Vodafone 713-723 ve 768-778 MHZ aralığının seçildiği ifade edildi. 703 -713 758-768 Türk Telekom İletişim Hizmetleri tarafından alınmıştır.

1 Milyar 280 milyon dolara üç istekliye satılmıştır ve bu paketlerin satış işlemleri tamamlanmıştır.

İKİNCİ PAKET SATILIYOR!

İhalede 3,5 GHz frekans bantlarında 80'er MHz'lik B1, B2 ve B3 paketlerinin satışına başlandı. Turkcell'in teklifi 210 milyon dolar, Türk Telekom'un 209 milyon dolar, Vodafone'un 201 milyon dolar oldu. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sözlü teklife katılma kararı aldı. Açık artırmada Turkcell teklifi 214 miyon dolara yükseltti. Vodafone çekilme kararı aldı. Türk Telekom da kapalı zarftaki rakamı değiştirmedi.

TÜRKİYE GENELİNDE 1 NİSAN 2026'DA KULLANIMA AÇILACAK!

Şirketler ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak.

30 Nisan 2029 tarihinde sonra erecek olan mevcut yetkilendirmelerin 5G İhalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ihale öncesi bir bilgilendirme notu paylaştı.

Karagözoğlu'nun 5G ihale süreciyle ilgili açıklamaları şu şekilde:

“2017 yılında HTK’yı kurduk. HTK sektörün tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturarak özgün ve ortak yürütülen projelerle haberleşme altyapımızda yerlilik oranını artırılmasına imkan sağladı. 5G’nin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek adına geliştirdik. Bakanlığımızın, BTK’nın TÜBİTAK’ın desteği ile yürütülen bu proje kapsamında 5G altyapıları için kritik altyapılara sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, operasyon yazılımlarının ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdik. "

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faturalardan düşülecek! EPDK'dan yeni düzenleme... Başvuruya gerek olmadan yansıtılacakFaturalardan düşülecek! EPDK'dan yeni düzenleme... Başvuruya gerek olmadan yansıtılacak
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,7 arttıKonut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,7 arttı

Anahtar Kelimeler:
5G teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
4 G çekmiyor 5 G ye uzaydan bağlanırız artık
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.