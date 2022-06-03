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Gözler zamma çevrilmişti! Dikkat çeken çağrı: Memura 1 aylık fazla maaş...

03.06.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memurlar, temmuz zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Temmuz zammı konusunda belirleyici olacak olan mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Mayıs ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 73,50 arttığının açıklanmasıyla temmuz ayı için zam hesapları da yapılmaya başlanmıştı. Yazgan, temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan 1 aylık maaş ödemesi daha yapılması gerektiğini belirtti.

Gözler zamma çevrilmişti! Dikkat çeken çağrı: Memura 1 aylık fazla maaş...

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emekli için temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşmişti. Ancak haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşmiş olacak. Gözler açıklanacak son verilere ve yapılacak zam oranına çevrilmişken Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"ARTIK SIKILACAK KEMER KALMADI"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı Mayıs ayı enflasyon rakamları üzerinden hükümete çağrı yaptı. Döviz kuru ve enflasyon oranlarındaki artışın toplu sözleşme ile elde edilen kazanımları yok ettiğini belirten Yazgan, “Kamu görevlileri ekonomik koşullar nedeniyle aylardır kemer sıkıyor, ancak artık sıkılacak kemer kalmadı” ifadelerini kullandı.

"HAZİRAN ENFLASYONU İLE BİRLİKTE BU MİKTAR DAHA DA ARTACAKTIR"

Yazgan, Ocak-Haziran 2022 dönemi maaş artışı yüzde 7,5 olarak belirlenmişken, 5 aylık süreçte açıklanan enflasyon farkının şimdiden yüzde 26’lar seviyesine ulaştığını, ortalama maaş alan bir memurun 1 aylık maaşının buharlaştığını ve bu durumun 6 ay çalışan memura 5 ay maaş ödenmesi anlamına geldiğini söyledi. Aylık ve ücretlerdeki gerilemenin artarak devam ettiğine ve kamu görevlilerinin her geçen gün alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Yazgan, ”Mayıs ayı ile birlikte Temmuz’da kamu görevlilerinin alacağı zam oranı yüzde 35’e ulaşmıştır. Haziran enflasyonu ile birlikte bu miktar daha da artacaktır” açıklamasında bulundu.

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"TEMMUZ ZAMMINA EK OLARAK KAMU GÖREVLİLERİNE FAZLADAN 1 AYLIK MAAŞ ÖDEMESİ"

Temmuz ayında yapılacak zammın geçmiş 6 aydaki kayıplarını karşılamayacağını belirten Yusuf Yazgan, “Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan 1 aylık maaş ödemesi daha yapılmalıdır” dedi.

Enflasyonun tıpkı 90’lı yıllardaki gibi çok yüksek seyrettiğine dikkati çeken Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, “Artık çalışanlara ocak ve temmuz dönemlerinde enflasyon farkını da dikkate alarak zam yapılması reel kayıpları telafi etmiyor. Bu nedenle kayıpların önlenmesi için her ay maaşlara zam yapılması gerekiyor” dedi. (İHA)

Son dakika: Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? İşte beklenen zam oranları…Son dakika: Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? İşte beklenen zam oranları…


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Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?
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