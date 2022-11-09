Gram altın bir günde 30 liraya yakın değerlendi: İslam Memiş altında yeni zirveyi açıkladı: Tarih de verdi...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve ABD'deki ara seçimler piyasaları etkiledi. Fed'in faiz politikası sonrası düşüş yaşayan altın fiyatları, ara seçim öncesinde yaşanan dolar endeksindeki geri çekilmeden dolayı yükselişe geçti. Söz konusu hareketlilik nedeniyle Türkiye'de altın fiyatları dün yüzde 3 değer kazandı.

1026 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

8 Kasım sabah saat 08.10'da 990 liradan işlem gören gram altın gece saatlerinde 1026 liraya kadar çıktı. Gram altın şu sıralarda yüzde 2,6 primle 1020 lira seviyelerinde bulunurken, altının ons fiyatı 9 Kasım sabahı 1711 dolardan değerleniyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI YORUM

Yatırım araçlarında baskılanmanın yaşandığını dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta boyunca yükselişlerin devam edeceğini söyledi. Perşembe gününe dikkat çeken İslam Memiş, gram altın için beklenen seviyeyi söyledi.

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Perşembe günü açıklanacak işsizlik verisinin önemli olduğunu kaydeden İslam Memiş, 6 aydır baskılanan ve manipüle edilen emtialarda yükseliş yaşanacağını söyledi.

"YENİ ZİRVE 1060 LİRA"

İslam Memiş, gram altında yeni zirve için tahminini 1060 lira olarak açıkladı. Dolar karşısında tüm emtiaların değer kazanacağını söyleyen İslam Memiş, doların uluslararası piyasada değer kaybedeceği öngörüsünde bulundu.

