ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Bu hafta Şok market raflarında teknoloji, züccaciye, ev tekstili ve evcil hayvan ürünleri var! LG QNED smart TV, LG buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi büyük ev aletlerinin yanı sıra Skytech QLED TV, Arzum saç düzleştirici, kişisel blender ve Petrix projeksiyon gece lambası öne çıkıyor. Ayrıca Paşabahçe cam mutfak ürünleri, düzenleyici hurçlar, kadın iç giyim/çanta çeşitleri ile otomatik kedi tuvaleti, mama ve pet aksesuarları da geliyor. Detaylar yazımızda!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Skytech 50" 126 ekran 4K QLED whale TV 16,999 TL

Arzum nuvo ion saç düzleştirici AR5125 1,499 TL

Arzum shake'n take go kişisel blender AR1211 2,399 TL

Petrix astronot projeksiyon gece lambası 899 TL

Petrix dokunmatik armut gece lambası 499 TL

Kiwi 1085 akıllı dijital banyo baskülü 425 TL

Paşabahçe babylon kavanoz 1500 cc 299 TL

Paşabahçe babylon kavanoz 1120 cc 250 TL

Paşabahçe oval servis kayık tabak 125 TL

Paşabahçe echo kase 4'lü 150 TL

Paşabahçe frezya tatlı tabağı 6'lı 350 TL

Paşabahçe bouquet kase 4'lü 299 TL

Mega kutulu hurç 199 TL

Baskılı mega boy hurç 125 TLPaşabahçe babylon kavanoz 1500 cc 299 TL

Paşabahçe babylon kavanoz 1120 cc 250 TL

Paşabahçe oval servis kayık tabak 125 TL

Paşabahçe echo kase 4'lü 150 TL

Paşabahçe frezya tatlı tabağı 6'lı 350 TL

Paşabahçe bouquet kase 4'lü 299 TL

Kiwi kpf-10365 kameralı evcil hayvan besleyici 2,199 TL

Kedi su çeşmesi 699 TL

Kiwi KPLB-10771 otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 10,999 TL

Gattino kedi kumu 5 l 60 TL

Karma pet oyuncağı 79 TL

Işıklı kedi top oyuncağı 115 TL

Fare şekilli pet oyuncağı 3'lü 69 TL

Fareli çıngıraklı olta kedi oyuncağı 69 TL

Lg 75Q NED86T6A 4K Ultra HD 75" 190 ekran webOS smart QNED TV 71,999 TL

Lg 55QNED86A6A 4K Ultra HD 55" 140 ekran uydu alıcılı webOS smart QNED evo MiniLED TV 47,999 TL

Lg GN-H702HLHU çift kapılı no-frost buzdolabı 44,999 TL

Lg F4Y5EYWYJ 11 kg 1400 devir çamaşır makinesi 29,999 TL

Lg DFC612FVE 5 programlı bulaşık makinesi 26,999 TL

Bu içerik 29 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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