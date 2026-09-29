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ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu
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ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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30 Eylül - 6 Ekim 2026 tarihlerinde geçerli yeni Şok aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta Şok market raflarında hangi fırsatlar var? Şok katalog listesinde LG QNED TV, Petrix gece lambası, Paşabahçe cam ürünleri ve mama çeşitleri öne çıkıyor. Güncel Şok aktüel ürünler listesini incelemek ve Şok'ta bu hafta yer alan tüm ürünleri ve avantajlı fiyatları kaçırmamak için kataloğu hemen keşfedin!

Bu hafta Şok market raflarında teknoloji, züccaciye, ev tekstili ve evcil hayvan ürünleri var! LG QNED smart TV, LG buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi büyük ev aletlerinin yanı sıra Skytech QLED TV, Arzum saç düzleştirici, kişisel blender ve Petrix projeksiyon gece lambası öne çıkıyor. Ayrıca Paşabahçe cam mutfak ürünleri, düzenleyici hurçlar, kadın iç giyim/çanta çeşitleri ile otomatik kedi tuvaleti, mama ve pet aksesuarları da geliyor. Detaylar yazımızda!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Skytech 50" 126 ekran 4K QLED whale TV 16,999 TL

ŞOK a LG akıllı televizyon geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 3

  • Arzum nuvo ion saç düzleştirici AR5125 1,499 TL
  • Arzum shake'n take go kişisel blender AR1211 2,399 TL
  • Petrix astronot projeksiyon gece lambası 899 TL
  • Petrix dokunmatik armut gece lambası 499 TL
  • Kiwi 1085 akıllı dijital banyo baskülü 425 TL

Paşabahçe babylon kavanoz 1500 cc 299 TL

ŞOK a LG akıllı televizyon geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 4

  • Paşabahçe babylon kavanoz 1120 cc 250 TL
  • Paşabahçe oval servis kayık tabak 125 TL
  • Paşabahçe echo kase 4'lü 150 TL
  • Paşabahçe frezya tatlı tabağı 6'lı 350 TL
  • Paşabahçe bouquet kase 4'lü 299 TL

Mega kutulu hurç 199 TL

ŞOK a LG akıllı televizyon geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 5

  • Baskılı mega boy hurç 125 TLPaşabahçe babylon kavanoz 1500 cc 299 TL
    Paşabahçe babylon kavanoz 1120 cc 250 TL
    Paşabahçe oval servis kayık tabak 125 TL
    Paşabahçe echo kase 4'lü 150 TL
    Paşabahçe frezya tatlı tabağı 6'lı 350 TL
    Paşabahçe bouquet kase 4'lü 299 TL

Kiwi kpf-10365 kameralı evcil hayvan besleyici 2,199 TL

ŞOK a LG akıllı televizyon geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 6

  • Kedi su çeşmesi 699 TL
  • Kiwi KPLB-10771 otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 10,999 TL
  • Gattino kedi kumu 5 l 60 TL
  • Karma pet oyuncağı 79 TL
  • Işıklı kedi top oyuncağı 115 TL
  • Fare şekilli pet oyuncağı 3'lü 69 TL
  • Fareli çıngıraklı olta kedi oyuncağı 69 TL

Lg 75Q NED86T6A 4K Ultra HD 75" 190 ekran webOS smart QNED TV 71,999 TL

ŞOK a LG akıllı televizyon geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 7

  • Lg 55QNED86A6A 4K Ultra HD 55" 140 ekran uydu alıcılı webOS smart QNED evo MiniLED TV 47,999 TL
  • Lg GN-H702HLHU çift kapılı no-frost buzdolabı 44,999 TL
  • Lg F4Y5EYWYJ 11 kg 1400 devir çamaşır makinesi 29,999 TL
  • Lg DFC612FVE 5 programlı bulaşık makinesi 26,999 TL

Bu içerik 29 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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