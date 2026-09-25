BİM'e elektrikli ısıtıcı geliyor! 2-4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Bu hafta BİM'e English Home yemek takımı ve çamaşır sepeti, Emsan çelik tencereler, sahanlar ile çatal kaşık takımı geliyor. Mutfak kategorisinde Tefal kek kalıbı, Pirge bıçak çeşitleri ve Paşabahçe bardak setleri öne çıkıyor. Ayrıca Dagi pijama takımları, yorgan ile ütü masası, çamaşır kurutmalık ve pratik banyo ürünleri de raflardaki yerini alıyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1,890 TL

Emsan çaydanlık 1,290 TL

English Home 24 parça desenli rimli porselen yemek takımı 3,190 TL

Paşabahçe diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 299 TL

Paşabahçe diamond ayaklı su bardağı 299 TL

Lav 12 parça odin çay seti - 170 cc 349 TL

Tefal kek kalıbı - 26 cm 499 TL

Pirge deluxe şef bıçağı - 32 cm 399 TL

Dagi erkek patlı pijama takımı 749 TL

Dagi kadın pijama takımı 829 TL

Tek kişilik sıvı geçirmez alez - 100x200+30 cm 399 TL

Çift kişilik sıvı geçirmez alez - 160x200+30 cm 499 TL

Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf - 100x200+30 cm 259 TL

Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf - 160x200+30 cm 379 TL

El havlusu - 30x50 cm 119 TL

Yüz havlusu - 50x90 cm 179 TL

Ayak havlusu - 50x70 cm 179 TL

Hobby Life tek fiyat plastik ürünler 29 TL

Colorina yaprak model cam tabak çeşitleri 59 TL

Colorina renkli desenli cam meyvelik - 30 cm 239 TL

Benante rimli desenli kahve fincan takımı - 90 ml 279 TL

Glass in Love gravürlü cam çerezlik - 140 ml 129 TL

Glass in Love gravürlü cam şekerlik/lokumluk - 700 ml 209 TL

Glass in Love döner standlı cam baharatlık seti 449 TL

4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Fakir çeyiz seti 8,990 TL

Emsan xl çay makinesi 2,190 TL

Arzum mikrodalga fırın ar2093 3,990 TL

Philips buharlı ütü azur dst7011/20 2,790 TL

Heifer saç şekillendirici set 3,990 TL

Heifer mega blender set 2,190 TL

Senna 65 inç frameless 4k ultra hd qled google tv 65uq9500f 27,500 TL

Heifer şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 7,900 TL

TCL 32 inç full hd qled android tv 32s5k 10,900 TL

Samsung a16 cep telefonu 4gb/128gb 10,900 TL

Pirantech halı ve koltuk yıkama makinesi kt-503 6,490 TL

Kumtel mini fırın 2,490 TL

Uçar Oyuncak oyuncak mutfak seti 999 TL

Şimşek Toys oyuncak meyveli gitar 159 TL

Üçlü arabalar 329 TL

Goldy neon simli oyun hamuru 99 TL

Taşıma çantalı evcil hayvanım 279 TL

Oyuncak araba 199 TL

Pilsan oyuncak arabalar 169 TL

Bu içerik 2 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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