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BİM'e elektrikli ısıtıcı geliyor! 2-4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM'e elektrikli ısıtıcı geliyor! 2-4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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2-4 Ekim 2026 BİM aktüel kataloğu yayında! Peki, BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 2 Ekim 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olan BİM market raflarında Emsan tencere setleri, Dagi pijama çeşitleri ve English Home ürünleri sunuluyor. Fırsatları keşfetmek için BİM aktüel ürünler listesini inceleyin! En yeni BİM katalog detayları için hemen içeriğe geçelim.

Bu hafta BİM'e English Home yemek takımı ve çamaşır sepeti, Emsan çelik tencereler, sahanlar ile çatal kaşık takımı geliyor. Mutfak kategorisinde Tefal kek kalıbı, Pirge bıçak çeşitleri ve Paşabahçe bardak setleri öne çıkıyor. Ayrıca Dagi pijama takımları, yorgan ile ütü masası, çamaşır kurutmalık ve pratik banyo ürünleri de raflardaki yerini alıyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1,890 TL

BİM e elektrikli ısıtıcı geliyor! 2-4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 1

  • Emsan çaydanlık 1,290 TL
  • English Home 24 parça desenli rimli porselen yemek takımı 3,190 TL
  • Paşabahçe diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 299 TL
  • Paşabahçe diamond ayaklı su bardağı 299 TL
  • Lav 12 parça odin çay seti - 170 cc 349 TL
  • Tefal kek kalıbı - 26 cm 499 TL
  • Pirge deluxe şef bıçağı - 32 cm 399 TL

Dagi erkek patlı pijama takımı 749 TL

BİM e elektrikli ısıtıcı geliyor! 2-4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 2

  • Dagi kadın pijama takımı 829 TL
  • Tek kişilik sıvı geçirmez alez - 100x200+30 cm 399 TL
  • Çift kişilik sıvı geçirmez alez - 160x200+30 cm 499 TL
  • Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf - 100x200+30 cm 259 TL
  • Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf - 160x200+30 cm 379 TL
  • El havlusu - 30x50 cm 119 TL
  • Yüz havlusu - 50x90 cm 179 TL
  • Ayak havlusu - 50x70 cm 179 TL

Hobby Life tek fiyat plastik ürünler 29 TL

BİM e elektrikli ısıtıcı geliyor! 2-4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 3

  • Colorina yaprak model cam tabak çeşitleri 59 TL
  • Colorina renkli desenli cam meyvelik - 30 cm 239 TL
  • Benante rimli desenli kahve fincan takımı - 90 ml 279 TL
  • Glass in Love gravürlü cam çerezlik - 140 ml 129 TL
  • Glass in Love gravürlü cam şekerlik/lokumluk - 700 ml 209 TL
  • Glass in Love döner standlı cam baharatlık seti 449 TL

4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Fakir çeyiz seti 8,990 TL

BİM e elektrikli ısıtıcı geliyor! 2-4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 4

  • Emsan xl çay makinesi 2,190 TL
  • Arzum mikrodalga fırın ar2093 3,990 TL
  • Philips buharlı ütü azur dst7011/20 2,790 TL
  • Heifer saç şekillendirici set 3,990 TL
  • Heifer mega blender set 2,190 TL

Senna 65 inç frameless 4k ultra hd qled google tv 65uq9500f 27,500 TL

BİM e elektrikli ısıtıcı geliyor! 2-4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 5

  • Heifer şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 7,900 TL
  • TCL 32 inç full hd qled android tv 32s5k 10,900 TL
  • Samsung a16 cep telefonu 4gb/128gb 10,900 TL
  • Pirantech halı ve koltuk yıkama makinesi kt-503 6,490 TL
  • Kumtel mini fırın 2,490 TL

Uçar Oyuncak oyuncak mutfak seti 999 TL

BİM e elektrikli ısıtıcı geliyor! 2-4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 6

  • Şimşek Toys oyuncak meyveli gitar 159 TL
  • Üçlü arabalar 329 TL
  • Goldy neon simli oyun hamuru 99 TL
  • Taşıma çantalı evcil hayvanım 279 TL
  • Oyuncak araba 199 TL
  • Pilsan oyuncak arabalar 169 TL

Bu içerik 2 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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