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A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu
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A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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1 Ekim Perşembe gününün en yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 market fırsatlarında neler var merak ediyor musunuz? A101 bu hafta televizyon, beyaz eşya, mutfak gereçleri, spor ekipmanları ve oyuncak kategorilerinde çeşitli fırsatlar sunuyor. Güncel A101 katalog bu hafta broşürünü inceleyerek fırsatları kaçırmayın. Ürünleri incelemek için A101 online imkanından da yararlanabilirsiniz. Yeni A101 katalog listesinin detayları için hadi, içeriğe geçelim!

1 Ekim Perşembe günü A101'e televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, motosiklet ve araçlar, pilates/spor ekipmanları, züccaciye, ısıtıcı, ev düzenleyici ve çocuk oyuncakları geliyor. Öne çıkanlar arasında TCL ve Samsung 4K Smart TV'ler, Samsung Galaxy S25 serisi telefonlar, Ugg bot ve terlikler, Columbia ayakkabılar, Onvo QLED TV, SEG beyaz eşyalar, Volta motosikletler, pelet sobalar ile zengin spor ürünleri yer alıyor.

A101 Ekstra fırsatlarının tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 3

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 4

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 5

Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k uhd google qled tv 26,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 6

  • Nordmende 65" q65nm1105 4k whale qled tv 24,499 TL
  • İffalcon 55" u65a uhd smart google tv 19,999 TL
  • Hi-level hl55quprl-w025 55" frameless 4k uhd webos smart qled tv 18,999 TL
  • Philips xc6450/10 şarjlı dik süpürge 11,499 TL
  • Philips ep3349/70 espresso makinesi 15,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 7

  • Tcl 65p735lgtv 4k uhd premium qled tv 44,999 TL
  • Lg 65nano086la.apez 4k nano uhd smart tv 37,999 TL
  • Samsung ue50m70hauxtk 4k uhd mini led tv 34,999 TL
  • Samsung galaxy s25 12/256 gb cep telefonu 60,999 TL
  • Samsung galaxy s25 12/256 gb cep telefonu 47,499 TL

Seg cmi 90101so d çamaşır makinesi 18,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 8

  • Seg bm 401so d bulaşık makinesi 14,999 TL
  • Seg nf43420sod no frost buzdolabı 27,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 9

  • Altus alk 1270 12000 btu inverter klima 23,999 TL
  • Altus al 305 be 85 l kh tezgah seviyesi buzdolabı 6,799 TL
  • Samsung rb50dg601e59tr kombi no-frost buzdolabı 49,999 TL
  • Samsung dv90d6845leah çamaşır kurutma makinesi 32,499 TL
  • Samsung ww90cg404abah çamaşır makinesi 25,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 10

  • Onvo ovcm01 tam otomatik kahve makinesi 9,999 TL
  • Pierre cardin kahve ve baharat öğütücü 999 TL
  • English home cam kettle 999 TL
  • Sinbo ssm-2598 izgara ve tost makinesi 2,499 TL
  • Pierre cardin saç kurutma makinesi 1,399 TL
  • Kiwi kfd-5151 gıda kurutucu 1,599 TL

Volta vmp1 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 11

  • Volta gpx demon gr250r motosiklet 179,990 TL
  • Volta rsx7 150 cc benzinli motosiklet 109,990 TL
  • Volta vb5 elektrikli bisiklet 29,990 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 12

  • Navee s025 m elektrikli scooter 24,849 TL
  • Yohe 935 sv kask 3,199 TL
  • Ls2 ff908 strobe ii kask 5,199 TL
  • Ls2 shield 65010lgb1 bacak çantası 1,299 TL
  • Motorcu boyun göğüs korumalığı 599 TL
  • Motorcu bandana 3'lü 299 TL

Triathlon t-260 pilates seti 199 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 13

  • Triathlon t-104 profesyonel pilates & yoga matı 499 TL
  • Triathlon t-120 pilates topu ve pompa 349 TL
  • Triathlon t-273 tpe pilates direnç bandı set 3'lü 129 TL
  • Triathlon t-268 tpe pilates direnç bandı set 3'lü 179 TL
  • Triathlon t-176 1 kg dambıl seti 299 TL

Hascevher metal çaydanlık 1,199 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 14

  • Hascevher saphira derin tencere 699 TL
  • Hascevher saphira basık tencere 799 TL
  • Hascevher cezve 229 TL
  • Hascevher tencere 999 TL

Tekerlekli füze pelet soba 5,699 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 15

  • Ayaklı mini pelet soba 2,999 TL
  • 45665 akım korumalı masaüstü 3'lü uzatma kablosu 429 TL
  • Evdemo selen 3 kapaklı/raflı çok amaçlı dolap 2,999 TL
  • Modüler raf 599 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 16

  • Kzy elmas raflı kahve köşesi 6,499 TL
  • Kzy vera 3 kapaklı dolap 5,599 TL
  • Kzy foça 8 raflı beyaz çok amaçlı mutfak dolabı 2,499 TL
  • Kzy güneş 12r çek çok amaçlı kiler dolabı 1,749 TL
  • Kzy matilda çok amaçlı çalışma masası 2,299 TL
  • Kzy milat 10 bölmeli kitaplık 2,299 TL

Zorluteks karakter lisanslı nevresim seti 899 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 17

  • Zorluteks karakter lisanslı çarşaf seti 549 TL
  • Zorluteks karakter lisanslı yastık kılıfı seti 229 TL
  • Zorluteks karakter lisanslı kırlent 199 TL
  • Alüminyum saat 499 TL
  • Kadın el çantası 149 TL

Pelüş masa kalemliği 139 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 18

  • Kilitli hatıra defteri + jel kalem seti 159 TL
  • Mekanizmalı defter 129 TL
  • Basmalı silgi 29,50 TL
  • Figürlü jel kalem 2'li 99,50 TL
  • Pati silgi + kalemtıraş 39,50 TL

Ugg classic short ii kadın bot 12,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 19

  • Ugg classic mini kadın bot 10,999 TL
  • Ugg classic mini platform 1134991-che kadın bot 11,999 TL
  • Ugg classic ultra mini platform kadın bot 12,499 TL
  • Ugg classic ultra mini kadın bot 11,999 TL
  • Ugg classic ultra mini plains 1178110-fdj kadın bot 10,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 20

  • Golden goose gwf00102-f002569-10914 kadın ayakkabı 21,999 TL
  • Golden goose gmf00101-f004164-15430 erkek ayakkabı 21,999 TL
  • Golden goose gwf00102-f006113-11915 kadın ayakkabı 21,999 TL
  • Golden goose gwf00117-f003771-10283 kadın ayakkabı 21,999 TL
  • Golden goose gwf00197-f003954-10100 kadın ayakkabı 20,999 TL
  • Golden goose gwf00117-f006168-10750 kadın ayakkabı 22,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 21

  • Columbia 1940581-232 erkek bot 7,199 TL
  • Columbia 1940611-227 kadın bot 7,199 TL
  • Columbia 1746411-288 erkek ayakkabı 6,799 TL
  • Columbia 2100641-234 erkek ayakkabı 6,399 TL
  • Columbia 2100191-010 kadın ayakkabı 6,599 TL

Bu içerik 1 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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