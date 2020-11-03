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  4. Gram altın fiyatlarında yeni rekor! İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın fiyatlarında yeni rekor! İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.11.2020 15:10 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 521 liraya yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 15:08 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 521 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 852 lira, Cumhuriyet altını da 3.490 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1901 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
EKONOMİ UÇUŞA GEÇTİ. AMA UÇURUMDAN AŞAĞI...
3cu sinif ulkesi olduk iyi uykular turkiyem
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