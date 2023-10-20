Gram altın grafiği: 2. Kar realizasyonuna rağmen yükseliyor

Son birkaç seansta Amerikan hükümeti tahvilleri kuzeye doğru koşarken, Fed fon hedef faiz oranı üzerindeki etkisi hakkındaki yorumlar, volatiliteyi artırabilir.

Diğer yandan, ham petrol dün gece 2 haftanın zirvesine ulaşmasının ardından bugün hafifledi. ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'nın petrol, gaz, altın ve tahvillerine yönelik yaptırımları askıya alacaklarını duyurdu.

Spot altın da Orta Doğu'daki diplomatik çabaların etrafında dönen belirsizlik nedeniyle 1.962 Amerikan Doları'nın üzerine çıktı ve güvenli liman akışlarına destek oldu.

Avustralya Doları, işsizlik oranının %3.7'den %3.6'ya düştüğü karma bir istihdam raporunun ardından düştü. Kazançlar kısmi süreli işlerde gerçekleşirken, tam zamanlı işlerin düşmesi katılım oranının düşmesiyle ilişkilendirildi.

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Grafik TradingView’den

Gram altın grafik 1773 TL seviyesinden yüzde 1.17 ‘lik yükselişle devam ediyor. 1782 direnci ve 1821 üst direnci önem taşımaktadır.

Süpertrend 6 Ekim’deki Al sinyaline devam etmektedir. 1740 ‘ta ve 1770 ‘te kar realizasyonu yapıldı.

1610 TL’den itibaren alış sinyalleri güçlü şekilde devam etmektedir.

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Son olarak, APAC (Asya - Pasifik) hisse senetleri Wall Street'in öncülüğünü izleyerek büyük endekslerin çoğunda %1.5'in üzerinde düşüş yaşadı. Vadeli işlemler, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki genel olarak hisse senedi piyasaları için zor bir günü işaret ediyor. BIST halen dolar bazında rekor yükselişi bekliyor.







