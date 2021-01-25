FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın hareketlendi! 25 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Gram altın hareketlendi! 25 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2021 07:16 | Son Güncelleme

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. T.C. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını hareketlendirdi. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 25 Ocak 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...

ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD Başkanı Joe Biden'in görevi devralmasıyla gram altın fiyatları dikey seyrediyordu. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatı düşüşe geçti. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 25 Ocak 2021 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından yükselişe geçti. Ardından 21 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gelince fiyatlar tekrar düşey yönde seyretti. Gram altının önceki kapanış fiyatı441,83 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0,03 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 25 Ocak 2021 Pazartesi gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 441,98 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 441,88 TL

Ons altında 1900 dolar beklentisi... 24 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!Ons altında 1900 dolar beklentisi... 24 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün haftanın ilk gününde altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.854,73 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 733,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0,14 hareketli başladı. Peki 25 Ocak 2021 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 732,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 721,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.917,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0,10 artışla başladı.25 Ocak 2021 Pazartesi bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.914,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.873,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.854,73 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

"GRAM ALTINDA 455 -459 SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR"

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatlarına ilişkin açıklamasında ons altının çarşamba günkü fiyatının son 15 günün en yüksek seviyesi olduğunu belirtti.
Özsoy Merkez Bankası'nın faiz kararına değinerek, bu kararın gram altın fiyatlarını etkileyeceğini vurguladı. Merkez Bankası faiz kararını sabit tutarsa dolar/TL kurunda hafif çaplı bir yukarı hareket gündeme gelebileceğini söyleyen Özsoy, "Daha sonra kurda 7.52 TL seviyesi aşılırsa gözümüz bir sonraki seviye olarak 7.72 TL’yi takip etmeye başlayacaktır." dedi. Özsoy gram altın yorumlarına şöyle devam etti; "Dolayısıyla gram altın yatırımcıları ons altının 1872 doları aşması ve dolar/TL kurundaki yukarı yöndeki olası hareketlenme senaryoları dahlinde ilk etapta 455 TL-459 TL hedef fiyatlarına doğru pozisyon almayı tercih edebilirler." dedi. ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

Bankaların altın hesabı faizleri Ocak 2021... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!Bankaların altın hesabı faizleri Ocak 2021... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke ettiCanlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke etti
Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!
İşsizlik maaşı arttı! Bugün ne kadar yatacak?İşsizlik maaşı arttı! Bugün ne kadar yatacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi
ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!
Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü
Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü
1000 TL pandemi destek başvurusu devam ediyor
1000 TL pandemi destek başvurusu devam ediyor
SSK emeklisinin maaş farkı ödemesi devam ediyor!
SSK emeklisinin maaş farkı ödemesi devam ediyor!
Altın fiyatları faiz kararı ile düştü
Altın fiyatları faiz kararı ile düştü
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı
Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Ödemeler bugün itibariyle başladı
Ödemeler bugün itibariyle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK Başkanı arasında kritik görüşme
Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!
Engelli maaşı 2021 değişti... 2021 engelli aylığı ne kadar arttı? Engelli parası Şubat 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?
Engelli aylığı Şubat ayında ne zaman verilecek?
Emekli maaş farkları ödeme tarihi 2021... BAĞ-KUR ve SSK emeklilerin zam farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günleri!
SSK emeklisinin maaş farkı ödemesi devam ediyor!
2021 AGİ tablosu... AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? 2021 maaşlar ve AGİ ücretleri değişti mi? Evli, bekar ve çocuklu AGİ kaç lira? AGİ ne kadar?
AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu?
1000 TL pandemi destek başvurusu 2021... e-Devlet, T.C. pandemi yardımı sonucu öğrenme! Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
1000 TL pandemi destek başvurusu devam ediyor
Ons altında 1900 dolar beklentisi... 24 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!
Altın fiyatları faiz kararı ile düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.