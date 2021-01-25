Gram altın hareketlendi! 25 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD Başkanı Joe Biden'in görevi devralmasıyla gram altın fiyatları dikey seyrediyordu. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatı düşüşe geçti. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 25 Ocak 2021 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?
Gram altının fiyatı ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından yükselişe geçti. Ardından 21 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gelince fiyatlar tekrar düşey yönde seyretti. Gram altının önceki kapanış fiyatı441,83 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0,03 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 25 Ocak 2021 Pazartesi gram altın ne kadar?
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 441,98 TL
GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 441,88 TL
Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün haftanın ilk gününde altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.854,73 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 733,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0,14 hareketli başladı. Peki 25 Ocak 2021 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?
ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 732,00 TL
ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 721,00 TL
Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.917,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0,10 artışla başladı.25 Ocak 2021 Pazartesi bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.914,00 TL
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.873,00 TL
Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.854,73 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatlarına ilişkin açıklamasında ons altının çarşamba günkü fiyatının son 15 günün en yüksek seviyesi olduğunu belirtti.
Özsoy Merkez Bankası'nın faiz kararına değinerek, bu kararın gram altın fiyatlarını etkileyeceğini vurguladı. Merkez Bankası faiz kararını sabit tutarsa dolar/TL kurunda hafif çaplı bir yukarı hareket gündeme gelebileceğini söyleyen Özsoy, "Daha sonra kurda 7.52 TL seviyesi aşılırsa gözümüz bir sonraki seviye olarak 7.72 TL’yi takip etmeye başlayacaktır." dedi. Özsoy gram altın yorumlarına şöyle devam etti; "Dolayısıyla gram altın yatırımcıları ons altının 1872 doları aşması ve dolar/TL kurundaki yukarı yöndeki olası hareketlenme senaryoları dahlinde ilk etapta 455 TL-459 TL hedef fiyatlarına doğru pozisyon almayı tercih edebilirler." dedi. ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.
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