FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar? 14 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın ne kadar? 14 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 17:27 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 14 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın ne kadar? 14 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Bu yüzden güncel durum hakkında araştırma yapılıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Altın yükselecek mi? 2021 yılında altın fiyatları ne olur? İşte çarpıcı altın yorum ve değerlendirmeleriAltın yükselecek mi? 2021 yılında altın fiyatları ne olur? İşte çarpıcı altın yorum ve değerlendirmeleri

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 745 TL’den alınan çeyrek ziynet 750 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 750 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,54 düşüş ile 463 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 462,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 463 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 3.051 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.072 TL’den, 422,25 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 426,25 TL’den, 2.982 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.002 TL’den, 1.491 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.501 TL’den, 462,80 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 463 TL'den ve 745 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 750 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Ons altında 1900 dolar tahmini... Fed kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları çıkacak mı? Güncel altın grafiği!Ons altında 1900 dolar tahmini... Fed kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları çıkacak mı? Güncel altın grafiği!

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? Analistler bugün; Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, hafta genelinde ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Ons altında 1900 dolar tahmini!Ons altında 1900 dolar tahmini!
Bu hafta altın, dolar ve euro kazandırdıBu hafta altın, dolar ve euro kazandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge
İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi
İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi
Elektrik faturalarında yeni dönem!
Elektrik faturalarında yeni dönem!
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın
Asgari ücret zammı son durum!
Asgari ücret zammı son durum!
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzin ve motorine yapılan zamda eşel mobil devreye alındı
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalga ve kısıtlamalar nedeniyle gerileyecek
Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalga ve kısıtlamalar nedeniyle gerileyecek
Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor
17 Aralık'ta üretime geçiyor
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son durum ne? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 son dakika
Asgari ücrette son durum ne?
Ons altında 1900 dolar tahmini... Fed kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları çıkacak mı? Güncel altın grafiği!
Ons altında 1900 dolar tahmini!
Sanayi üretimi son çeyreğe de güçlü giriş yaptı
Sanayi üretimi son çeyreğe de güçlü giriş yaptı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.