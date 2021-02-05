FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar? 5 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın ne kadar? 5 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2021 18:08 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle birikimlerini değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Fiyatlarda düşüş devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 5 Şubat altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın ne kadar? 5 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda düşüş devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 653 TL’den alınan çeyrek ziynet 658 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 658 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 1,09 düşüş ile 405,70 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 405,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 405,70 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 2.673 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.694 TL’den, 370 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 374 TL’den, 2.612 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.632 TL’den, 1.306 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.316 TL’den, 405,50 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 405,70 TL'den ve 653 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 658 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Altın alınır mı? Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 2021 altın yorumlarıAltın alınır mı? Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 2021 altın yorumları

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerle artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi. Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirtti. Aynı zamanda teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.770 doların destek konumunda olduğu kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı!Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı!
Mantar yetiştiriciliği için devlet teşvikleri nelerdir?Mantar yetiştiriciliği için devlet teşvikleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Benzin, motorin ve LPG'ye indirim mi geliyor?
Benzin, motorin ve LPG'ye indirim mi geliyor?
Bakan duyurdu! 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacak
Bakan duyurdu! 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacak
'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'
'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı
Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı!
Hamside av yasağı ne zaman bitecek? Tarih belli oldu
Hamside av yasağının biteceği tarih belli oldu
Altın alınır mı? Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 2021 altın yorumları
Şimdi altın alınır mı? Uzmanlar yorumladı...
PTT'den Sevgililer Günü'ne özel APS kurye ve kargo indirimi!
Sevgililer Günü'ne özel kargo indirimi!
Altın alacaklar dikkat! Analistten gram altın için 395 TL yorumu: Gram altın ne zaman yükselecek?
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
Bakan Pekcan açıkladı: Sigorta kapsamına alıyoruz
Sigorta kapsamına alıyoruz

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.