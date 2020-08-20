Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın fiyatları! 20 Ağustos 2020 Çeyrek altın son durum! Cumhuriyet altın ne kadar?

Geçtiğimiz haftanın ilk günleri sert düşüşe devam eden altın çarşamba günü itibari ile tekrar ons fiyatındaki artışla fiyatları artmıştı. Geçtiğimiz haftayı oldukça hareketli geçiren altının bu hafta ne olacağı merak ediliyor. Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Dün altının ons fiyatının 2 bin dolar seviyesini geçmesi yatırımcıyı heyecanladırdı.

Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 20 Ağustos 2020 Perşembe anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

Bir çeyrek altın ne kadar? (20 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları) Dün güne yatay seviyeden başlayan çeyrek altın fiyatları, altının ons fiyatının hareketlenmesiyle tekrar dalgalandı. Dün altının ons fiyatının 2 bin dolar seviyesini geçmesi yatırımcıyı heyecanladırdı. Bugün 2 bin dolar sınırına dayanan altının ons fiyatı altın fiyatlarını yükseltti. Dün 2 bin doları geçen seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altına düşerek güne 1.950,33 seviyesinde kaldı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 764,43 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 746,97 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi. CANLI ANLIK ALTIN KURU Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz. ALTIN KISA VE UZUN VADEDE KAR GETİRİR Mİ? UZMAN YORUMLADI Bir gram altın ne kadar? Gram altın fiyatının, altının ons fiyatının tarihi zirveleri görmesinden sonra aniden sert düşüşünün ardından tekrar hareketlenmesi ile gram altın fiyatları da hareketlendi. Merkez Bankasının likidite hamlesinden sonra altın fiyatları düşüşe geçmişti. Çarşamba gününde tekrar hareketlenmeler olarak altın fiyatları güncellendi. Peki Kapalıçarşı 20 Ağustos 2020 altın piyasası nasıl? Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 456,82 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının dün açılış fiyatı 474,43 lira olmuştu.