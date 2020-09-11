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Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Gram altın bugün güne yükselişle başlamasının ardından fiyatı 467 lira seviyelerine geldi. Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanmasının altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte gün ortası altın fiyatları!

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı!

Gün ortasında gram altın ne kadar oldu araştırılıyor. Bugün güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 466,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki Cumhuriyet altını ve çeyrek altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarının saat 11.20 itibarıyla düşmesiyle birlikte Cumhuriyet altını ne kadar oldu araştırılıyor. Çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını 3.130 liradan satılıyor.
Gram altın ise güne başladığı gibi devam etmedi ve fiyatı düştü, 466,6 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 466,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.130 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.943 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanmasının altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve bölgesel jeopolitik gerginliklerin altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

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