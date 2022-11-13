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Gram altında 2022'nin zirvesi! Perşembe günü ibre tersine döndü, 7 ay sonra bir ilk yaşandı

13.11.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, geride bıraktığımız haftada altındaki sert yükseliş piyasalarda etkisini gösterdi. Ons altın 7 ay sonra en büyük haftalık yükselişini gösterirken, gram altın yılın zirvesine çıktı. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Gram altında 2022'nin zirvesi! Perşembe günü ibre tersine döndü, 7 ay sonra bir ilk yaşandı

Son dakika: Alın fiyatlarında Mart ayında başlayan düşüş trendi yatırımcılar için endişe yaratmıştı. Koronovairüs salgınının getirdiği ekonomilerdeki olumsuz durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve tedarik zincirlerindeki sıkıntılar nedeniyle piyasalar olumsuz etkilenmiş, emtiaların fiyatı hızla yükselirken, küresel çapta enflasyon tırmanışa geçmişti. Yüksek enflasyonla başa çıkabilmek için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sıkı para politikasına geçerken, Merkez bankalarının agresif faiz artışlarına yönelmesi özellikle faizsiz bir varlık olan altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

FED'DEN PEŞ PEŞE FAİZ ARTIRIMI

Mart ayından sonra ABD Merkez Bankası (Fed) her toplantıda faiz artışına gitti. Fed, son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına çıkardı. Böylelikle banka politika faizini 15 yılın zirvesine çıkardı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE KİLİTLENMİŞTİ

Fed'in faiz artırma kararları sonrası enflasyon artış hızı yavaşlarken, piyasları yakından takip eden yatırımcıların gözü kulağı perşembe günü açıklanan ABD ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti.

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ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 7.7 oranında artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasalarda beklenti ise enflasyonun yüzde 8 oranında geleceği yönündeydi.

ALTIN FİYATLARINDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ

ABD'de enflasyon artışının yavaşlama göstermesi Fed'in faiz artırımında yavaşlamaya gideceği beklentilerini oluşturdu. Bu beklenti ile birlikte altın fiyatlarında ibre terse dönmeye başladı.

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ONS ALTINDA 7 AY SONRA BİR İLK

Haftaya 1681 dolardan başlayan ons altın perşembe günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 1756 dolara kadar yükseldi, cuma günü de kazançlarını artıran ons altın 1768 doları gördü. Böylelikle ons altın 3 ayın zirvesine çıkmış oldu. Haftalık bazda yüzde 5’in üzerinde prim yapan ons altın 7 ayın en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirdi.

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GRAM ALTINDA YILIN ZİRVESİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte bu yılın zirve seviyesini gördü. Haftaya 1003 liradan başlayan gram altın önce perşembe günü 1045 lirayı gördü, cuma günü de kazançlarını artıran gram altın 1054 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu, 2022 yılının zirve seviyesi olarak kayıtlara geçti. Gram altında haftalık bazda değer kazancı yüzde 5’in üzerine çıktı.

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