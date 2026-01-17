FİNANS

Gümrüksüz alışveriş devri kapandı fırsatçılar zam yaptı! Bakanlık geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler gerçekleştirildiğini, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanmasına karar verileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 euroluk vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından Türkiye'deki online platformlarda fiyatların artırıldığına yönelik şikayetlerle ilgili harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "e-ithalat" olarak bilinen basitleştirilmiş gümrük sistemi kapsamında, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından bazı şikayetlerin ulaştığı belirtildi.

"SÜREKLİ BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLMEKTEDİR"

Bu çerçevede, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Olası fiyat artışlarının, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda, Bakanlığımızca derhal harekete geçilerek, ilgili e-ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatılmış, yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
1 MİLYONDAN FAZLA PARA CEZASI

Bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, fahiş fiyat artışı tespit edilen ürünlerin ilgili kanundaki fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlere aykırılık oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı yapılan ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde, e-ticaret pazaryerlerine talimat verilmiştir. İnceleme sürecinde elde edilecek denetim sonuçlarının, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilecektir."

Bakanlığın, tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, adil ticaretin sağlanması, şeffaf ve tüketici dostu piyasa düzeninin tesis edilmesi, işini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerin haksız rekabetten korunması amacıyla, mücadeleyi sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tür uygulamalara karşı da denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

