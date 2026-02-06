Gümrüksüz alışveriş sona erdi! 30 Euro’nun altına yeni kurallar

Posta veya kargo ile gümrüksüz alışveriş dönemi bugün itibarıyla sona erdi. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın 30 Ocak 2026'da imzaladığı ve yayımlanan genelgesinde ise bugün itibarıyla MODEL muafiyet koduyla yurtdışından gelen ve 30 Euro sınırını geçmeyen ürünler için belirli şartları taşıması halinde Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamında ithalat yapılabilecek.

LİMİTLER YÜKSELTİLDİ

İhracat yapanlar için limitler yükseltildi. Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı ile yapılan ihracatta 300 kilogram olan sınır 600 kilograma, 15 bin Euro olan limit ise 30 bin Euro’ya çıkarıldı.

KİMLER FAYDALANACAK?

Yeni düzenleme kapsamında mağduriyetlerin oluşmaması adına Ticaret Bakanlığı, Ar-Ge, eğitim ve test için ticari olmayan numuneleri (PCB (baskı devre kartları), çip, sensör, modül) üniversiteler, öğrenciler, Ar-Ge personelinin ithal etmesini sağlayacak. Her ürün için 30 Euro limit konuldu ve bir ayda en fazla 5 adet ürün ithal edilebilecek.

Vakıf ve dernekler tarafından desteklenen eğitim ve bilimsel faaliyetler çerçevesinde teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaları ve bu alanda yürütülen proje ve yarışmalarda kullanılmak üzere bir gerçek kişi adına gelen, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinde teknolojik geliştirme ve araştırma projelerinde görevli gerçek kişiler adına bu projelerde kullanılmak üzere gelen eşya basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilecek.



İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

İthalat yapacak kişilerin üniversiteler, öğrenciler, Ar-Ge personeli olması şartıyla kurum ve kuruluşlarda görevli veya öğrenci olduğunu tevsik eden belge ile eşyanın proje kapsamında kullanılacağını gösterir ilgili kurumdan alınan belge ibraz edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, ilgili kurumlardan alınacak proje/görev belgesi ibrazı zorunluluklar arasında yer alacak.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ'NDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'ndeki şartları sağlayanlar basitleştirilmiş usulde gümrük beyannamesi talep etmesi halinde eşyanın aranan özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın talep kabul edilecek.



KİMLERİ KAPSIYOR?

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olmak aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamak şartıyla basitleştirilmiş usulde gümrük işlemleri yapılacak.



İşte o şartlar:

Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması, yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekecek.

Kaynak: NTV