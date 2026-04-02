Güneydoğu'dan mart ayında 948,5 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölgenin mart ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalışla 948,5 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının zorlu sınavlara rağmen gösterdiği dirence dikkati çekti.

Kileci, 2018 yılında göreve geldiğinde bölgenin ihracatının yaklaşık 8,5 milyar dolar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2022'nin sonunda bu rakamlarımızı yaklaşık yüzde 50 artırdık. Ancak sonrasında yaşadığımız deprem, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve komşularımızda yaşanmaya devam eden siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar rakamlarımızı bir üst seviyeye taşımamıza engel oldu. Geldiğimiz noktada, tüm bu zorluklara rağmen her bir kapıyı çalarak ülkemizin ürünlerini yurt dışına büyük bir titizlikle gönderen tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum."

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise mart ayında Gaziantep'ten 826,2 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Bölgemizdeki savaş, küresel sorunlar ve risklerin arttığı bir ortamda azimle üretime ve ihracata devam eden sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Verilen bu olağanüstü çaba her şeyin üstündedir." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır