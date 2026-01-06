FİNANS

Günlerdir suları kesik olan ilde marketlerdeki su da bitti!

Su kesintileri bu yaza damga vurmuştu! Son su kesintisi haberi ise Kastamonu'dan geldi. Bir arızayla başlayan kesinti nedeniyle kent genelinde sular günlerdir verilemedi. Belediye su akışının başladığını duyursa da birçok mahalleye ulaşamadı. Kentte marketlerdeki 5 litrelik suların da tükendiği belirtildi.

Kastamonu'da isale hattında 4 Ocak tarihinde meydana gelen ve onarılan arıza sebebiyle hala şehrin birçok mahallesine su verilemedi. Vatandaşlar, yaklaşık 2,5 gündür susuz olduklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

Günlerdir suları kesik olan ilde marketlerdeki su da bitti! 1

SIKINTI ARIZAYLA BAŞLADI

Karaçomak Barajı'ndan Kastamonu il merkezine içme suyu sağlayan isale hattında 4 Ocak sat 01.00 sıralarında arıza meydana geldi. Yaşanan arıza sebebiyle 4 Ocak'ta şehirdeki sular kesilirken, Kastamonu Belediye ekipleri 5 metre toprak altındaki isale hattını onarmak için çalışma başlattı.

Günlerdir suları kesik olan ilde marketlerdeki su da bitti! 2

SU VERİLMEYE BAŞLANDIĞI DUYURULDU AMA...

Ekipler tarafından yürütülen çalışmanın ardından, dün sabah saatlerinde belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şehre su verilmeye başlandığı belirtilerek, "Karaçomak Barajı İsale Hattındaki arızanın giderilmesinden itibaren planlı şekilde hatta yeniden su verilmiştir. Ancak arıza sürecinde ana isale hattının tamamen boşalmış olması ve Karaçomak Barajı'ndaki su seviyesinin düşük seyretmesi nedeniyle, suyun şehrimizin bazı bölgelerine ulaşması gecikmeli olarak gerçekleşmektedir. Ana isale hattında an itibariyle herhangi bir arıza bulunmamakla birlikte hatların ve su depolarının yeniden dolmasıyla şehrimizin tüm bölgelerine içme suyu kademeli olarak ulaşacaktır" denildi.

Günlerdir suları kesik olan ilde marketlerdeki su da bitti! 3

VATANDAŞ İSYAN ETTİ! MARKETLERDE SU BİTTİ

Belediyenin arızanın giderildiğini duyurmasının ardından bir gün geçmesine rağmen şehrin birçok mahallelerindeki evlere su verilemedi. 2,5 gündür suların kesik olmasına tepki gösteren vatandaşlar, marketlerden içme suyu satın aldı. Marketlerdeki 5 litrelik içme suları ise kısa sürede tükendi. Vatandaşlar, arızanın onarıldığının duyurulmasının üzerinden 1 gün geçmesine rağmen evlerinde suların akmadığını söyledi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

