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Günlük 2 bin liraya çalışmak isteyen yok! Sektör durma noktasına geldi: "İlan veriyoruz, bir kişi bile aramıyor"

13.02.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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Kalifiye eleman sorunu inşaat sektörünü vurdu, İzmir de nasibini aldı. Artık vasıfsız elemanlar da karaborsaya düştü. İnşaat ustalarının birçoğu ya deprem bölgesinde ya da yurt dışındaki projelerde çalışıyor. Hal böyle olunca 2 bin lira yevmiyeyle çalışacak usta bile bulunamıyor. Sektör temsilcileri "acil çözüm" istedi, bir de çözüm önerisi geldi.

Günlük 2 bin liraya çalışmak isteyen yok! Sektör durma noktasına geldi: "İlan veriyoruz, bir kişi bile aramıyor"

Sıvacıdan boyacıya ve kalıp ustasına dek inşaat işçilerinin günlük yevmiyesi eleman sorunuyla beraber 2 bin TL'yi buldu ama sektörün kanayan yarasına bu da çare olmadı. İnşaat sektörünün durma noktasına geldiği belirtilirken özellikle 6 Şubat depremleri bölgedeki sorunu kökleştirdi.

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"DEVLET DESTEĞİ GEREKİYOR"

Müteahhitler Derneği Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Ferhat Özmen de mevcut inşaat ustalarının çoğunun deprem bölgesine veya yurt dışındaki projelere gittiğine değindi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Özmen şöyle konuştu:
"Müteahhitler olarak şu anda inşaatlarda günlük 2 bin liraya bile çalışacak usta bulamıyoruz. İnşaat ustası yetişmiyor. Bu sorunun aşılması için usta yetiştirilmesi gerekiyor. Ustaların yetişmesi için devlet desteğiyle çeşitli kursların açılması ihtiyacı oluştu.

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"SEKTÖR DURDU, MALİYETLER KADAR BUNUN DA ETKİSİ VAR"

Gençlerimiz maalesef inşaatlarda çalışmak istemiyor ve sanal bir dünyada yaşıyorlar. İnşaat ustalığının 18 yaş altında çıraklıktan başlanarak öğrenilmesi için teşvik edilmesi gerekiyor. Bu soruna acil çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü inşaat sektörünün durmasında maliyetler kadar işçi sorununun da büyük etkisi var."

"KARABORSAYA DÜŞTÜĞÜ İÇİN FAHİŞ FİHAT İSTİYORLAR"

Özmen, yalnızca inşaat ustası değil, elektrik ve su tesisatı ve boya gibi alanlarda da işçi bulmakta güçlük çektiklerini dile getirirken şunları söyledi: "Şu anda karaborsaya düştüğü için bulduklarımızda fahiş fiyatlar istiyorlar. İşçilik bu kadar pahalı olmaması lazım. Bu fırsatçılık.

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TEŞVİK ÇAĞRISI

Genç nüfus işsizlikten yakınıyor ama bir yandan da işçi adam bulamıyoruz. Teşvik edilerek devletimizin bu soruna bir çözüm bulması lazım. Eğitim planlarına Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla da konulması gerekir. Biz gazetelere ilan veriyoruz. Bir kişi bile aramıyor."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat usta
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