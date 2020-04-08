Haciz sorgulama nasıl yapılır?

Borçlu kişi ödemek zorunda olduğu borcunu herhangi bir nedenden dolayı ödemezse icralık olur. Alacaklı kişi ya da kurum, İcra ve İflas Kanunundan yararlanarak; borçlu kişiden hakkı olan miktarı alabilmek için İcra Mahkemelerine dava başvurusunda bulunabilir. Borcu olan kişiler, icra sorgulama hizmetinden yararlanarak icralık olup olmadıklarını öğrenebilir ya da icra durumlarının takibini yapabilir.

HANGİ DURUMLARDA HACİZ GELİR?

Kişinin özel kurumlara ya da devlete ödemesi gereken para miktarını, çeşitli sebeplerden dolayı ya da kasti olarak ödememesi durumunda haciz işlemleri başlatılır. Alacaklı kişinin borç miktarını devlet vasıtasıyla alabilmesi için İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemeleri kurulmuştur. Alacaklı kişi dava açtığı zaman, borçlu kişinin maaşının bir kısmına, banka hesaplarına ve mal varlığına el konur. Kişi, kasıtlı olarak ödememe haricinde, borcu olduğunu unutarak haciz davasına tabi tutulabilir. Bu yüzden sık sık vatandaşların adlarına haciz olup olmadığını kontrol etmesi gerekir. İşte siz farkında olmadan haciz kararı oluşturabilecek sebepler: