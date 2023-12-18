Meşhur 'Sadık Abi' bulundu! Hafize Gaye Erkan'ın 'soğan - patates' diyaloğu viral olmuştu '10 güne Allah kerim'

Deneyimli gazeteci Cüneyt Özdemir, bugünkü programında ilginç bir konuyu gündeme taşıdı! Cüneyt Özdemir'in ekibi mikrofonu aldı ve apartman görevlileriyle konuştu. 'Elimize mikrofonu aldık ve Sadık Abiler ile konuştuk' diyen Cüneyt Özdemir, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili de 'Merkez Bankası başkanına bunları söyleten İstanbul bize neler yapmaz?' dedi.

CÜNEYT ÖZDEMİR 'SADIK ABİLERİ' BULDU, SOĞAN PATATES FİYATLARINI SORDU!

'Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu bir anlamda sorguya çekiyorum. Ben indi diyorum, o inmedi diyor. Sürekli git soğanın patatesin fiyatına bak diyor'

Bu cümleler Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ait! Gaye Erkan'ın Sadık Abi diyaloğu ve İstanbul'daki kira fiyatlarından yakınması sosyal medyada dikkat çekmişti. Cüneyt Özdemir ekibi, İstanbul'daki Sadık Abileri buldu.

APARTMAN GÖREVLİLERİ MARKET - PAZAR FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ

ENVER ABİ: Marketlerde soğan patates ucuz değil. Marketlerin hepsine baktım bir lira fark yok. İndirim gözlemiyoruz. Her sabah zam geliyor.

'VATANDAŞI KANDIRIYORLAR İNDİRİM YOK'

ERDAL ABİ: Sürekli markete gidiyoruz, servis yapıyoruz alışveriş yapıyoruz. Bir indirim yok! 100 liralık malı 80 TL'ye indiriyorlar güya ama zaten 80 TL'ye satacaklar. Vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Ekonomi cep yakıyor.

Soğanda bazen indirim oluyor ama patates yine tavan yaptı, zamlandı. Domates ve salatalığın fiyatları çok yükseldi.

'UNU BAŞKA YERDEN ÇAYI BAŞKA YERDEN ŞEKERİ BAŞKA YERDEN ALIYORUM'

ALİM ABİ: Hangisinde indirim varsa o markete gidiyorum. Unu buradan alıyorum, şekeri başka marketten alıyorum çayı başka marketten alıyorum. Son bir ayda birkaç markette indirim var ama başka yerlerde yok o da daha doğrusu göz boyama! Yılbaşından sonra zaten Allah kerim.







