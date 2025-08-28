FİNANS

Hal Yasası Meclis yolunda: Marketlere üreticiden zorunlu alım, üreticiye bedelsiz yer

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Hal Yasası taslağıyla üreticiye destek artarken, marketlere de doğrudan alım zorunluluğu geliyor. Tasarıya göre, üretici birliklerine toptancı hallerde ücretsiz alan verilecek, zincir marketler ise sattıkları sebze ve meyvenin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin edecek.

Devrim Karadağ

Yıllardır gündemde olan Hal Yasası için somut adım atıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gıda fiyatlarında aracı maliyetlerini azaltmak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemenin Meclis’e geleceğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini düşürmek amacıyla hazırlanan taslağın son aşamaya geldiğini belirterek, “2012’de yürürlüğe giren mevcut Hal Kanunu’nda yıllar içinde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Ancak sektörden gelen talepler doğrultusunda kapsamlı bir revizyona ihtiyaç duyuldu. Yeni yasa ile üreticiden tüketiciye ürün akışını daha sağlıklı bir zemine oturtmayı amaçlıyoruz” dedi.

TASLAK NELER GETİRİYOR?

Üreticiye destek: Üretici örgütlerine bedelsiz alan tahsisi yapılacak, kira, nakliye ve depolama giderlerine devlet katkısı sağlanacak.

Zorunlu alım: Belirli nitelikteki marketler, sattıkları sebze-meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden almak zorunda olacak. Bu şartı yerine getirmeyenlere her yıl için 50 milyon TL ceza uygulanacak.

Aracı yasağı: Aynı hal içinde komisyoncular arasında mal devri engellenecek, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa karşı cezalar artırılacak.

Cezalarda artış: Serbest rekabeti bozucu davranışlarda bulunanlara verilen idari para cezaları 177 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarılacak.

Bozulmuş ürünler: Ürünlerin imhasında usule aykırı davrananlara 200 bin TL ceza verilecek.

1 EKİM SONRASI MECLİS'E GELECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni düzenlemenin TBMM’nin 1 Ekim’de açılışının ardından gündeme alınarak yasalaştırılması bekleniyor.

Hal Yasası 1 Ekim’de Meclis gündeminde

Hal Yasası 1 Ekim’de Meclis gündeminde

