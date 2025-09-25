FİNANS

Hatalı basım 1 TL, değerinin çok üstünde satıldı! Uzmanlar uyardı, sizde de olabilir

Koleksiyonerlerin yakında ilgilendiği hatalı basım paralar değerinin çok üstünde bir fiyatla alıcı bulabiliyor. Yaklaşık olarak iki ay önce piyasaya sürülen hatalı basım '1 TL' buna örnek oldu. Hatalı basım '1 TL' değerinin katbekat üstünde alıcı buldu. Uzmanlar ise vatandaşlara bu yönde uyarıda bulunarak, paralarını incelemelerini önerdi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Hatalı basım paralar koleksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Darphane tarafından basım sürecinde nadiren ortaya çıkan hatalar, küçük değerdeki paraların binlerce liraya satılmasına neden oluyor.

HATALI '1 TL' 2 BİN LİRAYA ALICI BULDU

Son olarak “eror hata” olarak adlandırılan hatalı basım 1 TL, yaklaşık 2 ay önce satışa sunuldu. Normalde 1 TL değerinde olan bu para, 2000 TL fiyat etiketiyle alıcı buldu.

KOLEKSİYONERLER PEŞİNDE

Para koleksiyonculuğu alanında hatalı basımlar, en nadir ve en değerli parçalar arasında yer alıyor. Koleksiyoncular, bu tür paraları sadece bir yatırım aracı olarak değil aynı zamanda kültürel ve tarihsel birer belge olarak görüyor. Özellikle hatalı yazım, eksik baskı, çift darp veya yanlış desen gibi üretim hataları, paranın değerini katbekat artırıyor.

KOLEKSİYONCULAR İÇİN HAZİNE DEĞERİ TAŞIYABİLİR

Uzmanlara göre, piyasada çok az bulunan hatalı basım paralar zamanla değer kazanmaya devam ediyor. Bu nedenle birçok kişi, eline geçen eski veya farklı görünümlü madeni paraları dikkatle inceliyor. Uzmanlar, vatandaşların ellerindeki madeni paraları dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini belirtti çünkü farkında olunmadan günlük hayatta kullanılan bir madeni para, koleksiyoncular için büyük bir hazine değeri taşıyabilir.

