FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Havale, EFT, FAST İşlemlerini Ücretsiz Yapmanın Aylık Tasarrufuna Sağladığı 10 Katkı

Günlük hayatımızda fark etmeden en çok para harcadığımız yerlerden biri de bankacılık işlem ücretleridir. Özellikle sık para transferi yapanlar için bu ay sonunda ciddi bir tutar demektir. İşte ücretsiz para transferi yapmanın avantajları!

1. Küçük birikimler birikerek büyük tasarrufa dönüşür.

Genelde tek bir işlemle kesilen ücret düşük gibi görünür ancak ay boyunca yapılan işlemlerle bu sayıların hızla artış gösterdiğini gözlemleyebilirsiniz. Günde bir kez bile transfer yapan biri için aylık toplam küçümsenmeyecek kadar dikkat çekici bir hale gelir. Ücretsiz işlem transferi sayesinde de bu küçük kesintiler tamamen ortadan kalkar.

2. Sabit giderlerde azalma olur.

Bankacılık işlemleri çoğu zaman fark edilmeyen ama düzenli tekrar eden giderlerdir. Bu gideri daha aza indirmek için ücretsiz transfer kullanmak bu masrafı tamamen ortadan kaldırır. Böylece aylık bütçenizde daha net ve kontrollü bir tablo oluşur.

3. Daha fazla işlem yapabilirsiniz.

Ücretli yapılan işlemler kullanıcıyı gereksiz transferlerden kaçınmaya iter. Ancak bu işlem ücretsiz olduğu zaman para transferlerini daha rahat ve planlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu da finansal hareketlerinize daha esnek olma fırsatı sağlar. Özellikle küçük tutarlı ödemeler için büyük bir avantajdır.

4. Acil durumlarda ekstra masraf olmaz.

Ani bir para gönderme ihtiyacınız olduğu zaman işlem ücretini de ayrıca düşünmek can sıkıcı bir durumdur. Özellikle FAST sistemiyle anlık ve ücretsiz transfer yapmak büyük kolaylık sağlar. Acil durumlarda hızlı ve masrafsız hareket etmek önemli bir avantajdır. Beklenmeyen durumlarda bütçeniz hasar görmemiş olur.

5. Dijital bankacılığı teşvik eder.

Ücretsiz işlemler genellikle mobil veya internet bankacılığı üzerinden yapılır. Bu da aslında kullanıcının dijital kanalları daha aktif kullanmasını sağlar. Dijital bankacılık aynı zamanda tasarruf ettirir ve işlem takibini de kolaylaştırır.

6. Nakit kullanımı azalır.

Ücretsiz transfer imkanı sayesinde nakit para taşıma ihtiyacı azalır. Bu durumun iki avantajı vardır: Hem güvenlik hem de pratiklik açısından. Tüm işlemler kayıt altında olduğu için daha iyi bütçe kontrolü yapıp, harcamalarınızı takip edebilirsiniz.

7. Harcamalarınızı kontrol edebilirsiniz.

Dijital ve ücretsiz transferler sayesinde tüm işlemler banka kayıtlarında net şekilde görünür. Bu da harcamalarınızı analiz ederek takip edebileceğiniz anlamına gelir. Hangi alana ne kadar para gittiğini görerek tasarruf yapabilirsiniz. Şubeye gitme ihtiyacınız da azalır.

8. Farklı bankalar arasında esneklik sağlar.

EFT ve FAST işlemlerinin ücretsiz olması, bankalar arasında para transferini daha kolay hale getirir. Bu sayede en avantajlı bankacılık ürünlerini kullanmak daha mümkündür. Tek bir bankaya bağlı kalma zorunluluğunuz azalır.

9. Mikro ödemeler daha avantajlı olur.

Küçük tutarlı ödemelerde işlem ücreti büyük bir dezavantajdır. Ücretsiz transfer sayesinde bu tür ödemeler daha mantıklı hale gelir. Günlük yaşamınızdaki küçük transferler kolaylaşır ve gereksiz maliyetler de oluşmamış olur. Finansal kararlarınızı daha özgür alabilirsiniz.

10. Uzun vadede birikim alışkanlığı kazanırsınız!

Sürekli küçük tasarruflar yaparak zamanla büyük birikimlerin de temelini oluşturmuş olursunuz. Ücretsiz transfer kullanarak, her ay cebinizde kalan transfer tutarını farklı birikim araçlarında katlayabilirsiniz. Bu da finansal hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır.

Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.