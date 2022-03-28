Havale nasıl yapılır? Havale nedir?

Para transferi, günümüzde en çok kullanılan bankacılık işlemlerinden biridir. İş yeri ödemesi, kira ödemesi, mal ve hizmet karşılığı yapılan ödemelerde bankaların bize sunduğu para transferi yöntemlerini kullanıyoruz.

Havale nedir?

Banka hesabındaki paranın, yine aynı banka içerisindeki başka bir hesaba gönderilmesi işlemine havale denir. Bu hesap, gönderen kişiye ait ikinci bir hesap da olabilir, başkasına ait bir hesap da. Buradaki kilit nokta, aralarında para transferi gerçekleşen hesapların aynı bankada kayıtlı olmasıdır.

Havale nasıl yapılır?

Bir bankadan havale işlemi yapmak için elimizde bazı bilgiler bulunması gerekmektedir. Bunlar; paranın gönderileceği hesabın 26 haneli IBAN (International Bank Account Number) bilgisi ya da şube ve hesap numarasıdır. Bu bilgilerle hesabınızın bulunduğu bankanın herhangi bir şubesine başvurarak ya da internet ve mobil bankacılık kanallarını kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde havale işlemini yapabilirsiniz.

IBAN numarası ile havale nasıl yapılır?

Banka şubeleri dışında internet, mobil, telefon ve ATM üzerinden haftanın 7 günü 24 saat havale talimatı verilebilir. Bu işlem için elimizde paranın gönderileceği hesabın IBAN bilgisi olması yeterlidir.

Dijital kanallardan veya ATM’den havale işlemi, genel olarak ‘para transferi’ kısmında yer alan 'havale' seçeneği üzerinden yapılır. Para gönderilecek kişinin IBAN numarası girildikten sonra aktarılacak tutar sorulur. Bir sonraki ekranda da para aktarılacak kişinin adı, soyadı veya sadece baş harfleri ve gönderilecek para tutarı işlemin teyit edilmesi için gösterilir. Onay verdikten sonra saniyeler içinde para alıcının hesabına aktarılır.

Telefondan havale nasıl yapılır?

Günümüzde akıllı telefonlar sayesinde birçok işimizi oturduğumuz yerden rahatlıkla yapabiliyoruz. Bankacılık işlemleri de buna dahil. Bankaya gitmeden telefondan havale yapmak isteyenler, aşağıdaki adımları takip ederek para transferini kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler;

Hesabın bulunduğu bankanın mobil müşterisi olup, bankanın mobil uygulamasını telefona indirerek işleme başlanır.

Daha sonra hesap bilgilerimizi girerek uygulamayı açarız. Menüden para transferleri başlığına, ardından da havale seçeneğine gireriz.

Buraya para transferi yapılacak kişinin IBAN numarası veya hesap numarası ve şube kodu girilir. Daha sonra da gönderilmek istenilen tutar yazılır.

Tüm bilgiler eksiksiz girildikten sonra onay seçeneğine basılarak havale işlemi gerçekleştirilir.

Kart numarasına havale nasıl yapılır?

İnternet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden kart numarasına havale işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bankacılık işlemleri menüsünden para transferi başlığını ardından da karta havale başlığını seçmeniz gerekiyor. Burada sizden kartın hangi bankaya ait olduğu, kart numarası ve adı-soyadı bilgileri istenecek. Bunları yazdıktan sonra göndermek istediğiniz tutarı girip işlemi onaylayarak kart numarasına havale işlemini tamamlayabilirsiniz.

ATM'den havale nasıl yapılır?

Herhangi bir banka hesabına sahip olmadan da ATM üzerinden istediğiniz bir kişiye ya da kuruma para gönderebilirsiniz. Öncelikle paranın yatırılacağı hesabın bulunduğu bankaya ait bir ATM’ye gitmeniz gerekmektedir. Kartsız işlem yapacağınız için “Giriş” tuşuna basmanız gerekiyor.

Daha sonra karşınıza çıkan başlıklardan “Para yatırma” başlığını seçmelisiniz. Ardından sizden T.C. kimlik ve cep telefonu numaranızı girmeniz istenecek. Bu işlemleri tamamladıktan sonra paranın gönderileceği hesap numarasını ve şube kodunu gireceksiniz.

Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde girdikten sonra ATM’nin para yatırma bölmesi açılarak parayı bu bölmeye yerleştirmeniz istenecek. ATM parayı aldıktan sonra sayarak size tutarı ekranda gösterecek. Tutar doğruysa onaylamanızı isteyecek. Onayladıktan sonra cep telefonu numaranıza SMS’le bir şifre gelecek. Bu şifreyi ATM’ye doğru bir şekilde girdikten sonra para transferi işleminizi tamamlamış olacaksınız.



