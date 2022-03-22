Kredi kartından havale yapılır mı? Kredi kartından havale yapınca faiz gelir mi?

Kredi kartından başka bir alıcının banka hesabına havale ile para transferinin yapılabilmesi mümkündür. Havale işlemleri aynı bankanın kredi kartları arasında yapıldığında anında hesaba geçmektedir. Havale ücretleri ise gönderilen para miktarına göre bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

Kredi Kartından Havale Yapılır mı?

Kredi kartı ile bankaların mobil şubelerinden, internet şubelerinden veya müşteri iletişim merkezlerinden havale işlemleri yapılabilmektedir. Havale işlemleri aynı bankalar arası olduğundan herhangi bir saat kısıtlaması bulunmamaktadır.

Kredi kartından başka birinin banka hesabına para transferi yapılabilmesi için öncelikle belirli bir nakit avans limitinin olması gerekmektedir. Nakit avans limiti havale işlemi için yeterli ise para transferini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Eğer kartınıza ait belirli bir borç varsa ve bu borcu ödemediyseniz, o zaman havale işlemini gerçekleştirmeniz mümkün olmaz. Bu yüzden öncelikle borcunuzu ödemeniz gerekmektedir. İnternet veya banka mobil bankacılık şubelerinden de havale işlemini gerçekleştirebileceğiniz gibi bankanızın şubesine giderek de hava işlemini tamamlamanız mümkündür. Her iki durumda da gerekli olan tek şey havale yapılacak kişinin adı, soyadı ve IBAN numarası bilgileridir.

Kredi Kartından Havale Yapınca Faiz Gelir mi?

Kredi kartı ile yapılan havale işlemlerinde her bankanın farklı bir faiz oranı bulunmaktadır. Ayrıca yapılacak olan para transferi işlemlerinden belirli bir oranda işlem masrafı alınmaktadır.

Genel olarak tüm bankalarda yalnızca Türk Lirası cinsinden havale işlemleri yapılabilmektedir. Kredi kartından yapılan havale işlemlerinde iade veya iptal gibi durumlar söz konusu değildir. Bireysel ve asıl kredi kartı sahibi olan herkes, nakit avans limiti olduğu sürece istediği kişiye para transferi yapabilir.

Hafta Sonu Kredi Kartından Havale Yapılır mı?

Havale işlemleri aynı bankalar arasında olduğu sürece haftanın her günü ve her saati yapılabilmektedir. Kredi kartından yapılan havale işlemleri de Cumartesi veya Pazar fark etmeksizin hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Ayrıca resmi tatil günlerinde de havale işlemlerini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Kredi kartınızda belirli bir nakit avans limitiniz olduğu sürece hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin günün her saati bir başkasının hesabına para transferinde bulunabilirsiniz.

