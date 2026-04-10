Hazine haftaya 4 doğrudan satış gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 13 Nisan Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

14 Nisan Salı günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

