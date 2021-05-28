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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme tahminini açıkladı!

28.05.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan açıklamasında, büyüme tahminini paylaşarak yüzde 6 oranında öngördüklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme tahminini açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda ekonomiye yönelik açıklamalarda bulunuyor. Bakan Elvan, salgından bu yana 79 milyar lira harcandığını, yılsonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini söyledi. Bakan Elvan açıklamasında, büyüme tahminini paylaşarak yüzde 6 oranında öngördüklerini belirtti.

"BÜYÜME ORANININ YÜZDE 6 OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bankacılık sektörü bugün uluslararası rekabet gücüne sahip olmanın yanında, bölgenin en güçlü, en gelişmiş sektörü konumunda, Öncü göstergeler küresel ekonominin üretim ve ticarette salgın öncesi seviyeleri geçtiğini gösteriyor, ben buna temkinli bir iyimserlikle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri salgının seyri ve aşılamaya ilişkin gelişmeler olacak. Ekonomi yönetimi olarak bir taraftan tüm çabamızla pandemi ile mücadele ediyor, diğer taraftan da yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Salgının başında bu yana 79 milyar TL harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz. Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere işgücü piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceğiz.

Ekonomi politikalarında şeffaflığı ve öngörülebilirliliği daha da artıracağız. Enflasyonla mücadele maliye politikası para politikasını destekleyecek. Büyüme oranının yüzde 6 düzeyinde olacağını öngörüyoruz.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan TCMB
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büyümeyi boşverdik artık, daha da küçülmeyelim yeter.

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