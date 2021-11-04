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Hazine ve Maliye Bakanlığı kararı sonrası döviz büroları kepenk indiriyor

04.11.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de geçtiğimiz ay yayımlanan kararda Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Düzenlemede döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu oldu .Bu karara tepki olarak doviz büroları bugün kepenk indirme kararı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kararı sonrası döviz büroları kepenk indiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz bürolarındaki işlemler sırasında döviz alım ve satımı yapacak olan kişilerden TC Kimlik Numarası istenmesi, ödenmiş sermaye şartının da yükseltilmesi gibi kararlara döviz büroları kepenk kapatarak tepki gösterme kararı aldı.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım'da (bugün) protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bakanlığın yeni kararına göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu oldu. Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Hazine ve Maliye Bakanlığı
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