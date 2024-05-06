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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altın' kotası için açıklama: Sebebini ilk kez net şekilde anlattılar: 'İhtiyaç duyuldu'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.05.2024 10:31
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Altın ithalatında kota uygulaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk kez net bir açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında, altın ithalatının cari dengeye olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla mevcut uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altın' kotası için açıklama: Sebebini ilk kez net şekilde anlattılar: 'İhtiyaç duyuldu'

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada altın kotasına yönelik tüm detayları açıkladı. Bakanlığın bilgilendirme metninde "Son günlerde işlenmemiş altın ithalatındaki kota tedbirlerine ilişkin gündeme gelen sorulara yönelik bilgilendirme yapılması zaruri görülmüştür." denildi.

GRAM ALTIN (24)

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022 yılında işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yıla göre, miktar bazında yaklaşık yüzde 200'ün üzerinde bir artışla 379,2 ton (20,4 milyar dolar) 2023 yılı ilk yedi ayında ise yaklaşık 320 ton .819,2 milyar dolar) gerçekleşmiştir.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, 2022 yılında 49,1 milyar dolar gerçekleşen cari işlemler açığının 19,4 milyar doları (yüzde 39'u) net altın ithalatından kaynaklı olmuştur.

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2023 yılının ilk yedi ayında ise cari işlemler açığı 42,3 milyar dolar gerçekleşmiş, net altın ithalatı 17,7 milyar dolar ile açığın yüzde 42'sini oluşturmuştur. Altın ithalatında yaşanan artışın cari dengeye olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla işlenmemiş altın ithalatına yönelik tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

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Altın
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