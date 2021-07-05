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Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

05.07.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en fazla değişim gösteren ürünler belli oldu. Haziran ayıda yüzde 51,60 fiyat artışıyla yurt içi turları en çok zamlanan ürün oldu.

Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 2021 yılı Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, TÜFE’de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

EN ÇOK FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Enflasyon verisiyle Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 51,60’lık artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu. Diğer ürünler ise şu şekilde; "Elektrikli süpürge yüzde 14,72, makyaj malzemeleri yüzde 14,60, margarin yüzde 10,98, sportif faaliyetler için yapılan ödemeler yüzde 9,97, bebek arabası yüzde 9,83, ütü yüzde 9,68, parfüm yüzde 9,67, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 9,67, yer ve duvar döşemesi yüzde 9,63, sucuk yüzde 9,56, sıcak içecek makinaları yüzde 9,18, yatak (çift kişilik) yüzde 8,71, salam yüzde 8,51, dana eti yüzde 8,30, her türlü ev temizlik aletleri yüzde 8,07, sosis yüzde 8,02, genç odası takımı yüzde 7,68, tek masa yüzde 7,65, motorin yüzde 7,20."

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EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜNLER

En çok ucuzlayan ürünlerin başında yüzde 28,19 ile sarımsak geldi. Diğer ürünler ise şu şekilde gerçekleşti: "Patlıcan yüzde 17,63, domates yüzde 15,32, dolmalık biber yüzde 12,24, kabak yüzde 11,43, taze fasulye yüzde 11,35, salatalık yüzde 10,82, çarliston biber yüzde 9,68, sivri biber yüzde 8,97, çilek yüzde 8,50, kıvırcık yüzde 8,05, muz yüzde 7,20, kuru soğan yüzde 6,43, nane yüzde 5,49, dereotu yüzde 5,08, maydanoz yüzde 4,94, roka yüzde 3,72, yeşil soğan yüzde 3,25, yumurta yüzde 1,86, yoğurt yüzde 1,64."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
enflasyon nasil yuzde 15 oluyo da baska seyler yuzde 50 zamlaniyi anlamıyorum

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