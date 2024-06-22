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Her ay 200 TL ödüyordu! Gelen su faturasını görünce inanamadı: Tam 13 katı

22.06.2024 13:50
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli vatandaş, gelen su faturasını görünce gözlerine inanamadı. Her ay 200-300 TL fatura ödediğini söyleyen Mümin Balnan, 2 bin 564 liralık su faturasını görünce isyan etti: "Ben kahve çalıştırmıyorum, hamam çalıştırmıyorum ve herhangi bir ticarethane çalıştırmıyorum"

Her ay 200 TL ödüyordu! Gelen su faturasını görünce inanamadı: Tam 13 katı

Tekirdağ'daki emekli bir vatandaşa gelen su faturası gündem oldu. Çerkezköy ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde ikamet eden Mümin Balnan, evde eşiyle birlikte yaşadığını belirterek, 2 bin 564 lira gelen su faturası karşısında şok olduğunu ifade etti.

TAM 13 KATI

Her ay 200 lira ile 300 lira arasında su faturası ödediğini ifade eden Balnan, bu ay gelen 2 bin 564 liralık su faturası hakkında yetkilerden açıklama beklediğini söyledi.

GFDG

“BEN KAHVE, HAMAM ÇALIŞTIRMIYORUM”

2 bin 564 lira fatura gelmeden önce de bin 577 liralık fatura geldiğini ve bunu ödediğini belirten Mümin Balnan, “Genellikle bana gelen su faturası 200 lira ile 300 lira arasında olması gerekmektedir. Gelen faturalar ise bin 577 lira ve 2 bin 564 lira. Evde 2 kişi yaşıyorum. Gelmesi gereken fatura 232 lira. Ben kahve çalıştırmıyorum, hamam çalıştırmıyorum ve herhangi bir ticarethane çalıştırmıyorum” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ fatura
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