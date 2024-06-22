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  4. SON DAKİKA: Benzin ve motorin zammı kafa karıştırdı: 1,30 TL deniliyordu: Önce ertelendi, sonra 70 kuruş daha arttı…

SON DAKİKA: Benzin ve motorin zammı kafa karıştırdı: 1,30 TL deniliyordu: Önce ertelendi, sonra 70 kuruş daha arttı…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.06.2024 13:14
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Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları zammı için gelen haberler araç sahiplerinin kafasını karıştırdı. Önce ertelenen zamlarda şimdi de rakam arttı. Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL’lik zam yolda… İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile zam sonrası oluşacak yeni benzin-mazot fiyatları listesi…

SON DAKİKA: Benzin ve motorin zammı kafa karıştırdı: 1,30 TL deniliyordu: Önce ertelendi, sonra 70 kuruş daha arttı…

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde petrol ve dolar kurundaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına çifte zam yapılacağı ve rakamın 1,30 TL olacağı belirtilmişti. Ancak daha sonra rakam 1,64 TL’ye yükselmiş ve hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatlarında artış ertelenmişti. Bugün gelen son dakika bilgisine göre benzin litre fiyatına gelecek zam ilk söylenen rakamın 70 kuruş daha üstünde olacağı. İşte detaylar…

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MAZOT VE BENZİNE ZAM GELİYOR

25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam gelecek. Bu kapsamda benzine 2 lira, motorine 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

Benzine gelecek 2 liralık zam ise ortalama fiyatlar İstanbul’da 42,26 TL, Ankara’da 43,24 TL ve İzmir’de 43,52 TL’ye yükselecek.

Motorin litre fiyatları ise İstanbul’da 43,33 TL, Ankara’da 43,31 TL ve İzmir’de 43,68 TL olacak.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 HAZİRAN CUMARTESİ)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
• Benzin fiyatı: 40,26 TL
• Motorin litre fiyatı: 40,65 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
• Benzin fiyatı: 40,14 TL
• Motorin litre fiyatı: 40,56 TL

ANKARA
• Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
• Motorin litre fiyatı: 41,63 TL

İZMİR
• Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
• Motorin litre fiyatı: 42,00 TL

MOTORİN

Express


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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