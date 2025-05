Her evde neredeyse en az 1 tane var! Fiyatlar yükselince denetime girdi, 'Avrupa ile kıyaslayınca...' Bu mesleği bırakan geri dönemiyor

Et ve su fiyatlarındaki hızlı fiyat değişimleri nedeniyle Ticaret Bakanlığı denetimlere başladı. Rekabet Kurulu'nun Erikli ve ve Pınar su markalarına toplamda 26 milyon para cezası kesilmişti. Su fiyatlarında rekabetin azalmaması için denetimlerini sıkılaştıran Bakanlık et sektörünü de radarına aldı. Kurban Bayramı öncesinde piyasa fiyatlanmasında herhangi bir sorun yaşanmasını istemeyen Bakanlık sahada denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

DAMACANA SU FİYATLARI YÜKSELDİ

Su fiyatları son dönemde hızlı bir şekilde artış yaşamaya başladı. 19 litrelik damacana su fiyatları 104 liradan 195 liraya kadar çıkıyor. Cam damacanada ise 150 liradan 230 liraya kadar fiyat var. 5 litre pet şişe su fiyatları ise 23 liradan 41 liraya kadar seçenekler var.

Fiyatların hızlı değişimi vatandaşın dikkatini çekiyor ancak Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Yaşabey Kalebaşı, markalara kesilen cezanın spesifik olduğunu, su sektöründe tekelleşmenin mümkün olmadığını kaydetti.

"FİYATLAR REKABETÇİ"

Sağlık Bakanlığına kayıtlı 390 markanın olduğunu kaydeden Kalebaşı, Avrupa ile kıyaslandığında fiyatların rekabetçi olduğunu söyledi. Fiyatların hızlı değişiminden maliyetlerin sorumlu olduğunu ifade eden Kalebaşı, "Buna bayi marjı ve başka masraflar eklenmeden bile sadece taşıma/ulaşım buraya çıkıyor. Hizmet bedeli oldukça yüksek” sözlerini kullandı.

ET ÜRETİMİNİN NEDEN ÇİĞ SÜT FİYATLARI MI?

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretimi 2024 yılında yüzde 11.7 oranında azaldı. Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, et üretimindeki azalmayı anlamak için özellikle çiğ süt fiyatlarını işaret etti.

"İTHALATTAN KURTULMALIYIZ"

Çiğ süt fiyatlarının düşük seyretmesinden dolayı kesildiğini ifade eden Yardımcı, üreticinin hayvancılığı bırakmasından sonra geri dönmesinin çok zor olduğunu kaydetti. Bakanlık'tan çiğ süt için destek istediklerini hatırlatan Yardımcı, şu sözleri kullandı:

“Bakanlığa ‘sektör 15 lira versin, devlet de 10 lira vererek desteklesin’ demiştik. Böyle olsaydı şimdi üretim rekorumuz vardı. Üretmeden tüketmek mümkün değil. Örneğin normalda sadece 300 bin buzağı anne karnında ölürdü. Türk veterinerler aşı geliştirdi ve 200 binini yaşattı. Bakın bu bizi ithalattan kurtaracak bir iyiliktir. Bunun gibi ithalatı bitirecek sistemler üzerinde çalışmalıyız. Besici destekleri var ama keşke yem fiyatı, maliyet artmasa da destek de olmasa. Hayvancılık çok zor. Geriye dönüş zor. Acilen bu alanı toparlamalıyız”

"KURBAN BAYRAMI İÇİN HAZIRIZ"

Kurban Bayramı için hazırlıklarının tam olduğunu kaydeden Yardımcı, "Parayı ülkesinden daha çok seven bu tüccarların bir hareketi bile piyasayı yukarı taşıyor. Şu anda stabil giden koşulları bakanlıklar da sürekli denetimle korumaya çalışıyor” deyip cümlelerini noktaladı.