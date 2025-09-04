Her markette bulunuyor! 39 markaya soruşturma başlatıldı, 'Zorlama' detayı olunca...

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulun süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik incelemelerinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

"ZORLAMAYLA YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Kurulun, süt sektöründe uzun süredir tartışılan "süt karşılığı yem" uygulamasına karşı harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Kurum yaptığı incelemelerde, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere, sütü ancak sanayiciler tarafından satılan yemleri almaları şartıyla satın alacakları yönünde dayatma yaptığını, yem-süt paritesine uyulmadığını ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiğini tespit etti. Süt, üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığı, süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlamayla yapıldığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Bu kapsamda 39 firma hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, ayrıca Kurulun sanayicilerin bazı kurallara uymasını da zorunlu hale getirdiğine değinilerek, üreticilerin yem almaya zorlanamayacağı vurgulandı.

Gönüllü olarak yem almak isteyen üreticiye, marka veya miktar dayatılmayacağına dikkat çekilen açıklamada, "Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi'nde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak. Aksi durumda sanayicilere idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca Kurul, ilgili firmalara üreticilerin bu konudaki haklarını içeren bilgilendirilme metnini, tüm çiğ süt üreticilerine iletmelerini de şart koştu. Böylece Kurum, üreticilerin pazarlık gücünü artırmayı ve haksız şartlara maruz kalmalarını önlemeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Rekabet Kurumunun soruşturma açtığı süt markaları ise şu şekilde:



Ak Gıda San. ve Tic. AŞ, Akpınar Süt AŞ

Altınköy Gıda San. ve Tic. AŞ

Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti

Balkan Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti

Biçenler Süt Tarım ve Hayv. Ürün. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti

Cebeci Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ

Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. AŞ

Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ

Güneydoğu Süt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti

Gürsüt Besicilik Gıda San. ve Tic. AŞ

İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ

Karagöl Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti

Kelebek Süt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti

Konsüt Gıda AŞ