Herkes Esenyurt'u konuşurken o ilçe hepsini solladı!

Yeni açıklanan verilerle 2025 yılında Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Türkiye genelinde erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi. Böylece toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu.

İstanbul'daki nüfus hareketliliği de dikkat çekti. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi. Yıllık nüfus artışı ise binde 3.3 oldu. İstanbul bu verilere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18'ine ev sahipliği yapıyor.

EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇE TUZLA

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Tuzla, 2025 yılı itibarıyla nüfus artış hızıyla öne çıkan ilçelerden biri oldu. İlçenin nüfusu, önceki yıla kıyasla 12 bin 465 kişi artarak 313 bin 865’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre Tuzla’da yıllık nüfus artış hızı binde 40,5 seviyesinde gerçekleşti. Yaklaşık yüzde 4’e denk gelen bu oran, Tuzla’yı İstanbul genelinde nüfusu en hızlı artan ilçe konumuna taşıdı.

ARNAVUTKÖY İKİNCİ SİLİVRİ ÜÇÜNCÜ

Tuzla’yı, binde 38,7’lik nüfus artış hızıyla Arnavutköy takip ederken, Silivri ise binde 33,4’lük artış oranıyla üçüncü sırada yer aldı.