FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Herkes Esenyurt'u konuşurken o ilçe hepsini solladı!

TÜİK, 2025 yılına ait Türkiye nüfus verilerini paylaştı. Esenyurt nüfusu 1 milyonu aşarken ilk kez nüfusu bir milyonu aşan ilçe oldu. Listede büyüme açısından sürpriz olarak nitelendirilecek bir ilçe daha var.

Herkes Esenyurt'u konuşurken o ilçe hepsini solladı!

Yeni açıklanan verilerle 2025 yılında Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Türkiye genelinde erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi. Böylece toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu.

İstanbul'daki nüfus hareketliliği de dikkat çekti. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi. Yıllık nüfus artışı ise binde 3.3 oldu. İstanbul bu verilere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18'ine ev sahipliği yapıyor.

EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇE TUZLA

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Tuzla, 2025 yılı itibarıyla nüfus artış hızıyla öne çıkan ilçelerden biri oldu. İlçenin nüfusu, önceki yıla kıyasla 12 bin 465 kişi artarak 313 bin 865’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre Tuzla’da yıllık nüfus artış hızı binde 40,5 seviyesinde gerçekleşti. Yaklaşık yüzde 4’e denk gelen bu oran, Tuzla’yı İstanbul genelinde nüfusu en hızlı artan ilçe konumuna taşıdı.

Herkes Esenyurt u konuşurken o ilçe hepsini solladı! 1

ARNAVUTKÖY İKİNCİ SİLİVRİ ÜÇÜNCÜ

Tuzla’yı, binde 38,7’lik nüfus artış hızıyla Arnavutköy takip ederken, Silivri ise binde 33,4’lük artış oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

İlginizi Çekebilir

Özel'den Mesut Özarslan için 'Ankaragücü' iddiası: "Tribün liderine daire teklif etti"

Özel'den Mesut Özarslan için 'Ankaragücü' iddiası: "Tribün liderine daire teklif etti"

 'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

 Bombalı saldırı kamerada! İnternetten izleyip evde yapmışlar

Bombalı saldırı kamerada! İnternetten izleyip evde yapmışlar

 Arda Güler'e dediği herkesi ayaklandırdı: Burası Türkiye değil!

Arda Güler'e dediği herkesi ayaklandırdı: Burası Türkiye değil!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek’ten sanayi üretimi mesajı!Bakan Şimşek’ten sanayi üretimi mesajı!
O şehirde öğrenci servislerine zam geldi!O şehirde öğrenci servislerine zam geldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Tuzla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.