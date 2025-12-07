Herkes memleketine dönse en kalabalık olacak il belli oldu

İstanbul resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en kalabalık şehri. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirvede olurdu?

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı rapora göre, 2024 yılında 15 milyon 701 bin 602 kişiyle zirvede yine İstanbul var. Üstelik sadece nüfusuyla değil, Türkiye'nin 81 ilinden insanın bir arada yaşadığı şehir olarak da öne çıkıyor.

ZİRVEDE ŞANLIURFA VAR

Ancak herkes kendi memleketine dönse tablo tamamen değişiyor. Listenin zirvesinde bu kez Şanlıurfa var. Tam 3 milyon 147 bin 997 hemşehri ile açık ara ilk sırada. Hemen arkasından Konya geliyor. İstanbul ise bu tabloda üçüncü sıraya geriliyor. Diyarbakırlılar, Ankaralılar ve Samsunlular da güçlü nüfuslarıyla listeyi takip ediyor. Bu iller Türkiye genelinde en geniş hemşehri nüfusuna sahip bölgeler olarak öne çıkıyor. Rakamlar Türkiye'nin iç göç hareketliliğini ve yıllardır süren büyük şehir akımını da gözler önüne seriyor.

Bu soru size sorulsa nasıl bir tahminde bulunurdunuz? SEN DE KATIL Şanlıurfa'yı doğru tahmin ederdim Farklı bir il söylerdim Fikrim yok, cevap vermezdim Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

VATANDAŞLARDAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Haberde mikrofon uzatılan bir vatandaş "Herkes memleketine dönse Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul olmazdı herhalde" derken bir başkası ise "Memleketine dönseler herhalde İstanbul boşalır" yorumunu yaptı. Bir başka vatandaş ise soruya "Güneydoğu'dan bir il diye düşünüyorum" yanıtını vererek Urfa tahmininde bulundu ve doğru bildi. Bir vatandaş 'Malatya' tahmininde bulunurken bir başkası da yine Urfa tahmininde bulunarak "Biliyorum orayı, nüfusları çok geniş" yorumunu yaptı.