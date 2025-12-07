FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Herkes memleketine dönse en kalabalık olacak il belli oldu

Herkes memleketine dönse Türkiye'nin en kalabalık ilinin hangisi olacağı belli oldu. Verilere göre o il ortaya çıktı. Bu soru, sokaktaki vatandaşa da sorulurken verilen cevaplar ve yapılan tahminler dikkat çekti.

Herkes memleketine dönse en kalabalık olacak il belli oldu
Hande Dağ

İstanbul resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en kalabalık şehri. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirvede olurdu?

Herkes memleketine dönse en kalabalık olacak il belli oldu 1

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı rapora göre, 2024 yılında 15 milyon 701 bin 602 kişiyle zirvede yine İstanbul var. Üstelik sadece nüfusuyla değil, Türkiye'nin 81 ilinden insanın bir arada yaşadığı şehir olarak da öne çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sanayi şehri' olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar 'Sanayi şehri' olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar

Herkes memleketine dönse en kalabalık olacak il belli oldu 2

ZİRVEDE ŞANLIURFA VAR

Ancak herkes kendi memleketine dönse tablo tamamen değişiyor. Listenin zirvesinde bu kez Şanlıurfa var. Tam 3 milyon 147 bin 997 hemşehri ile açık ara ilk sırada. Hemen arkasından Konya geliyor. İstanbul ise bu tabloda üçüncü sıraya geriliyor. Diyarbakırlılar, Ankaralılar ve Samsunlular da güçlü nüfuslarıyla listeyi takip ediyor. Bu iller Türkiye genelinde en geniş hemşehri nüfusuna sahip bölgeler olarak öne çıkıyor. Rakamlar Türkiye'nin iç göç hareketliliğini ve yıllardır süren büyük şehir akımını da gözler önüne seriyor.

Mynet Anket Bu soru size sorulsa nasıl bir tahminde bulunurdunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Şanlıurfa'yı doğru tahmin ederdim
Farklı bir il söylerdim
Fikrim yok, cevap vermezdim
Bu anket 11 saat 41 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Herkes memleketine dönse en kalabalık olacak il belli oldu 3

VATANDAŞLARDAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Haberde mikrofon uzatılan bir vatandaş "Herkes memleketine dönse Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul olmazdı herhalde" derken bir başkası ise "Memleketine dönseler herhalde İstanbul boşalır" yorumunu yaptı. Bir başka vatandaş ise soruya "Güneydoğu'dan bir il diye düşünüyorum" yanıtını vererek Urfa tahmininde bulundu ve doğru bildi. Bir vatandaş 'Malatya' tahmininde bulunurken bir başkası da yine Urfa tahmininde bulunarak "Biliyorum orayı, nüfusları çok geniş" yorumunu yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sanayi şehri' olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar'Sanayi şehri' olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar
Kasımda otomotivde 3,8 milyar dolarlık ihracatKasımda otomotivde 3,8 milyar dolarlık ihracat

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şanlıurfa il
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.