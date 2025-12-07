'Sanayi şehri' olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar

Sanayi bacalarından dumanın eksik olmadığı, üretimin en önemli lokomotiflerinden Kocaeli, doğasıyla ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunuyor. Özellikle hafta sonları İstanbul, Ankara, Bursa gibi çevre şehirlerden binlerce yerli ve yabancı turist kentin ormanlarını ziyaret ediyor. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel gibi doğası ile öne çıkan ilçeler ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Doğanın içinde kahvaltısını yapan ziyaretçiler, UTV ve ATV turları ile adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Samanlı dağlarının derinliklerinde kaybolan ziyaretçiler, Menekşe, İnönü gibi yaylalarda sonbaharın son izlerini gözlemliyor, kestane keyfi yapıyor, yanan ateşin etrafında ısınıyor.

Kamp yapmak isteyenlerin de ilk tercihi Başiskele ilçesindeki yaylalar oluyor.

"SANAYİ ŞEHRİ OLARAK BİLİNSE DE, MUHTEŞEM MANZARALAR VAR"

Samanlı dağlarının zirvesinde keyifli dakikalar geçiren Emine Çakır, "Sonbaharın son günleri. Gezmek için Menekşe yaylasına geldik. Adrenalin dolu gün yaşadık. ATV, UTV turu ile kestane pişirdik. Güzel bir gezi oldu. Kocaeli sanayi şehri olarak bilinse de, doğası ile muhteşem manzaralara sahip" dedi.

Bir başka doğa tutkunu Semanur Kara ise "UTV ile geziler yaptık. Çok güzel bir gezi oldu. Ateş yaktık, kestane pişirdik. Gayet güzel, keyifli bir gezi oldu" diye konuştu.

YEŞİLDEN KAHVERENGİNE MUHTEŞEM DÖNÜŞÜM

Öte yandan ziyaretçiler, doğadan bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor. Yaz aylarında yemyeşil bir manzara sunan Samanlı dağlarının rengi sonbaharla yavaş yavaş kahverengine dönüyor.

Ziyaretçiler ise o anları dron, fotoğraf makinesiyle unutulmaz hale getiriyor. Aralık aynın başında kahverengi görüntüsüyle doğa tutkunlarını mest eden Samanlı dağları adeta kış ayına 'Merhaba' diyor.