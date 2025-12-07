FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Sanayi şehri' olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar

Türkiye'nin sanayi şehri olarak bildiği Kocaeli, doğada adrenalin yaşamak isteyen binlerce kişiyi hafta sonu ağırlıyor. Kentin ormanları her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzelliklerini sunuyor. Emine Çakır isimli bir vatandaş "Kocaeli sanayi şehri olarak bilinse de, doğası ile muhteşem manzaralara sahip" ifadelerini kullandı.

'Sanayi şehri' olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar

Sanayi bacalarından dumanın eksik olmadığı, üretimin en önemli lokomotiflerinden Kocaeli, doğasıyla ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunuyor. Özellikle hafta sonları İstanbul, Ankara, Bursa gibi çevre şehirlerden binlerce yerli ve yabancı turist kentin ormanlarını ziyaret ediyor. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel gibi doğası ile öne çıkan ilçeler ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Sanayi şehri olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar 1

Doğanın içinde kahvaltısını yapan ziyaretçiler, UTV ve ATV turları ile adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Sanayi şehri olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar 2

Samanlı dağlarının derinliklerinde kaybolan ziyaretçiler, Menekşe, İnönü gibi yaylalarda sonbaharın son izlerini gözlemliyor, kestane keyfi yapıyor, yanan ateşin etrafında ısınıyor.

Sanayi şehri olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar 3

Kamp yapmak isteyenlerin de ilk tercihi Başiskele ilçesindeki yaylalar oluyor.

Sanayi şehri olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar 4

"SANAYİ ŞEHRİ OLARAK BİLİNSE DE, MUHTEŞEM MANZARALAR VAR"

Samanlı dağlarının zirvesinde keyifli dakikalar geçiren Emine Çakır, "Sonbaharın son günleri. Gezmek için Menekşe yaylasına geldik. Adrenalin dolu gün yaşadık. ATV, UTV turu ile kestane pişirdik. Güzel bir gezi oldu. Kocaeli sanayi şehri olarak bilinse de, doğası ile muhteşem manzaralara sahip" dedi.

Sanayi şehri olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar 5

Bir başka doğa tutkunu Semanur Kara ise "UTV ile geziler yaptık. Çok güzel bir gezi oldu. Ateş yaktık, kestane pişirdik. Gayet güzel, keyifli bir gezi oldu" diye konuştu.

Sanayi şehri olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar 6

YEŞİLDEN KAHVERENGİNE MUHTEŞEM DÖNÜŞÜM

Öte yandan ziyaretçiler, doğadan bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor. Yaz aylarında yemyeşil bir manzara sunan Samanlı dağlarının rengi sonbaharla yavaş yavaş kahverengine dönüyor.

Sanayi şehri olarak bilinen ilde bir başka tablo: Akın ediyorlar 7

Ziyaretçiler ise o anları dron, fotoğraf makinesiyle unutulmaz hale getiriyor. Aralık aynın başında kahverengi görüntüsüyle doğa tutkunlarını mest eden Samanlı dağları adeta kış ayına 'Merhaba' diyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasımda otomotivde 3,8 milyar dolarlık ihracatKasımda otomotivde 3,8 milyar dolarlık ihracat
AB'den ihracatçılara yeşil ekonomiye geçiş için 7 milyon euro destekAB'den ihracatçılara yeşil ekonomiye geçiş için 7 milyon euro destek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.