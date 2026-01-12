FİNANS

Hesabı olanlar dikkat: Türkiye'nin en büyük bankaları yeni isimle birleşiyor!

Kamu katılım bankaları tek çatı altında birleşiyor. Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın yeni bir sistem ve yeni bir isim ile hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından başlatılan sürecin detayları ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Ezgi Sivritepe

Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın tek çatı altında birleşmesi planlanıyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bünyesindeki katılım bankalarını tek bir merkezden yönetmek amacıyla büyük bir konsolidasyon sürecini başlattı.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarıyla birlikte, faaliyetlerine Şubat ayında başlaması planlanan Halk Katılım Bankası’nın bu yıl içerisinde tek çatı altında birleşecek. 3 bankasnın yeni bir isim ve sistem ile hayata geçirilmesi bekleniyor.

6 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Son dönemde portföyündeki şirket sayısını artıran Türkiye Varlık Fonu, 'faizsiz bankacılık' olarak da bilinen katılım bankacılığı alanındaki verimliliği artırmayı amaçlıyor. Bu stratejik adımda, yaklaşık altı yıl önce hayata geçirilen ve kamu sigorta şirketlerini 'Türkiye Sigorta' ismiyle bir araya getiren başarılı model örnek alınacak. Kamu katılım bankalarının güç birliği yapmasıyla, sektördeki rekabet gücünün artırılması ve operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi planlanıyor.

KAYIP OLMAYACAK

Finansal işlemlerini faizsiz bankacılık prensiplerine göre yürüten vatandaşları yakından ilgilendiren bu değişim, müşteri hakları açısından herhangi bir kayba yol açmayacak. Mevcut bankaların müşterileri, tüm birikimleri ve varlıklarıyla birlikte otomatik olarak yeni kurulacak çatı bankaya devredilecek. Müşterilerin halihazırda devam eden finansal sözleşmeleri, taahhütleri ve her türlü bankacılık işlemi, yeni isimle hizmet verecek olan bankada da aynı şartlarla geçerliliğini koruyacak.

