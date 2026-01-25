Hesap değiştiren karar Yargıtay'dan geldi: Emeklilik için sigorta girişi detayı

Emeklilik planı yapanlar hesaplamada pek çok kriteri göz önünde bulundururken son olarak Yargıtay'dan hesap değiştiren bir karar geldiği aktarıldı. İşte emeklilik hesabı yapanları ilgilendiren kritik kararla ilgili detaylar...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yıllar önce adına sigorta girişi yapılmış olsa dahi prim ödemesi ve bordro kaydı bulunmayanların, sadece bu belgeye dayanarak emeklilik başlangıç tarihini geri çekemeyeceğine hükmettiği aktarıldı.

Kararın, emeklilik hesabında fiili çalışmanın somut delillerle ispatlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilirken olayla ilgili detaylar da öğrenildi. Buna göre; 16 Şubat 1992'de Çanakkale'de bir şirkette çalışmaya başladığını ileri süren M.R., aynı gün adına düzenlenen işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verildiğini belirtip Çanakkale İş Mahkemesinde dava açtı. Davacı, bu tarihin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep etti.

PRİM VE BORDRO VURGUSU

Davalı SGK'nın ise, söz konusu döneme ilişkin prim bildirgesi ve dönem bordrolarının bulunmadığını vurgulayıp yalnızca işe giriş bildirgesine dayanılarak 1992 tarihinin sigorta başlangıcı sayılmasının mümkün olmadığını savunduğu ve davanın reddini istediği belirtildi. Çanakkale İş Mahkemesi, davacının bir gün de olsa sigortalı olarak çalıştığı kanaatine vararak sigorta başlangıç tarihinin 16 Şubat 1992 olduğuna hükmetti. SGK’nın istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını onadı.

SGK’nın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesine taşınırken, Yüksek Mahkeme, işe giriş bildirgesinin tek başına sigortalılık başlangıcını ispatlamaya yeterli olmadığını belirtip fiilî çalışmanın açık, somut ve tereddüde yer bırakmayacak biçimde kanıtlanması gerektiğine vurgu yaptı. Yargıtay'ın, dosyada ilgili döneme ait bordroların bulunmadığına, dinlenen tanığın davacıyı hatırlamadığına, komşu iş yeri araştırmasının yapılmadığına ve çalışmayı doğrulayacak güçlü delillerin toplanmadığına dikkat çektiği aktarıldı. Sosyal güvenlik davalarında resen araştırma ilkesinin geçerli olduğunun altı çizildiği kaydedildi.

AYRINTILI ŞEKİLDE ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Diğer yandan bozma gerekçesinde; SGK, belediye, zabıta, maliye, meslek odaları ve muhtarlık aracılığıyla davalı iş yerine komşu iş yerlerinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği belirtildi. Uyuşmazlık konusu dönemde aynı iş yerinde veya çevrede çalıştığı tespit edilen kayıtlı çalışanlar ile iş yeri sahiplerinin belirlenip davacının çalışmasının niteliği ve süresine ilişkin bilgi ve görgülerine başvurulması istendi. Yargıtay, toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilmesinden sonra karar verilmesi gerektiğine işaret ederken, eksik inceleme ve araştırmayla hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmetti. Bu gerekçelerle Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kaldırdığı, ilk derece mahkemesinin kararını bozduğu ve dosyayı yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderdiği kaydedildi.