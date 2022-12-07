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Heyecanla beklenen EYT'de 'yaş sınırı' tartışması! İlk kez gündeme geldi, prensip kararı alındı...

07.12.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. Dün Külliye'de gerçekleşen EYT toplantısından sonra 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Peki EYT'ye yaş sınırı gelecek mi? İşte EYT düzenlemesinin ayrıntıları...

Heyecanla beklenen EYT'de 'yaş sınırı' tartışması! İlk kez gündeme geldi, prensip kararı alındı...

Son dakika EYT haberi... EYT'de gündem yaş sınırı! Milyonlarca kişi dört gözle EYT düzenlemesiyle ilgili ayrıntıları araştırıken, çalışmayla ilgili yen gelişme yaşandı. Buna göre EYT'de, erkeklerde 50 kadınlarda 48 yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir. Peki EYT'ye yaş sınırı gelecek mi? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak işte ayrıntılar...

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KÜLLİYE'DE EYT ZİRVESİ

EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken Beştepe'de dün önemli bir toplantı bir toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Toplantıda, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.

İki bakan geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

'PRENSİP KARARI ALINDI'

Toplantı sonrası ATV'de prensip karar alındığını söyleyen Ankara Haber Müdürü Salim Salimoğlu, EYT’de yaş şartı olduğunu iddia etti.

Salimoğlu, 'EYT'li kadınların 48, erkeklerin ise 50 yaşında emekli edilmesine yönelik yani bir yaş şartının getirilmesine yönelik bir prensip kararın alındığını söyledi

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EYT'DE YENİ GELİŞME: YAŞ SINIRI GÜNDEME GELDİ

Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi. Düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yaş sınır gelip gelmeyeceği konusunda net bir karar alınmadı. Yeni bir toplantı yapılabileceği belirtiliyor.

Düzenlemenin enflasyona etkisi, şirketlerin mali yükünün artması ve kamuya gelen yükün hesaplandığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

EYT yaş sınırı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Binlerce EYT'li yaş sınırı yaptıkları paylaşımlarla karşı çıkarken, Twitter'da #EYTdeYaşKoşulunaHayır hashtag'i kullandı.

BAKAN BİLGİN’DEN EYT'DE YAŞ ŞARTI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki açıklamalarında yaş sınırı olmayacağını söylemişti. Bilgin, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 5 bin prim günün tamamlayanların düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı.

EYT DÜZENLEMESİ NEDİR?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiriyor. Bu tarihte yasanın çıkması sonrasında emeklilik için yaş şartı getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.

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EYT yaş

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