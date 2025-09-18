'Hiç beklemeden yaptırın' Hepsine zam yolda! Ozan Bingöl tek tek hesapladı

Ünlü vergi uzmanı Ozan Bingöl, önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalara yapılacak artış oranına yani yeniden değerleme oranına dair değerlendirmelerini aktardı. Peki, yeni yılda vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak? İşte detaylar...
YouTube kanalında değerlendirmelerini aktaran Bingöl şu ifadeleri kullandı:
"Yeniden değerleme oranı aslında baktığımızda vergi, harç ve cezalardaki artış oranı da diyebiliriz. Yeniden değerleme oranı bir önceki yılın Ekim ayıyla bir sonraki yılın Ekim ayı tarihleri arasındaki yurtiçi üretici fiyat endeksinin aslında ortalamasıdır. Bu oran 3 Kasım'da belirlenir ve 1 Ocak 2026'da yani bir sonraki yıl uygulanacak vergi, harç, cezalardaki artış oranı için temel bir parametredir. Bu parametre üzerinden vergi, harç ve cezalarda artışlar yapılır.
Önümüzdeki yıl yani 1 Ocak 2026 tarihinde vergi, harç, cezalarda bugünden ne kadarlık bir zam beklediğimizi söyleyeceğim. Kalan 2 ayda yani Eylül ve Ekim aylarında ÜFE üretici fiyat endeksi 0 dahi gelse en iyimser tahminle bugünden itibaren yüzde 25'in üzerinde bir yeniden değerleme oranı bizi bekliyor.
Muhtemel %25 civarında gelecek olan yeniden değerleme oranı temel bir parametredir. Bu parametre uygulanırken Sayın Cumhurbaşkanının her kanunda ayrı ayrı olmak kaydıyla bu oranı arttırma ve indirme yetkisi bulunmaktadır. Oran dışında bazı kanunlarda belirlenen yani yeniden değerleme oranıyla belirlenen tutarları arttırma ve indirme yetkisi bulunmaktadır.
Bu oran dahilinde %25'i dikkate aldığımızda 1 Ocak 2026 tarihinde hangi vergi, harç ve cezalarda ne kadarlık bir artış olacak?
Örneğin 3 yıldan fazla süreli bir pasaport harcı bugün 11 bin 274 lira iken en iyimser tahminle 1 Ocak 2026'da 14 bin 92 lira olacaktır. Yani bir pasaportunuz eskidiyse, pasaportunuzun süresi dolduysa en azından bu pasaport harcından mağdur olmamak için, bu artıştan zarar görmemek için bir an evvel 31 Aralık'a kadar pasaportlarınızı da yenileyebilirsiniz. Çünkü 1 Ocak 2026'da pasaport harçları da minimum %25 oranında artacaktır.
Örneğin 2 yaşında 1.6 motor bir otomobilin motorlu taşıtlar vergisi için bu yıl 9 bin 627 lira ödediyseniz 1 Ocak 2026'da aynı taşıt için 12 bin 33 lira ödeyeceksiniz. Şimdiden kalan 2 aydaki ÜFE 0 gelse dahi.
Bugün otomobil için araç muayenesi 2 bin 620 liradır. Bu da en iyimser tahminle 1 Ocak 2026 tarihinde 3 bin 276 liraya ulaşacaktır. Aracınızın muayene tarihi Ocak ayının ilk günlerine denk geliyorsa hiç beklemeden Aralık sonunda yaptırın. En azından bu artıştan daha fazla zarar görmeyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum