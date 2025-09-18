FİNANS

'Hiç beklemeden yaptırın' Hepsine zam yolda! Ozan Bingöl tek tek hesapladı

Yeni yılda vergi, harç ve cezalarda ne kadar artış olacak? Vergi uzmanı Ozan Bingöl, kalan 2 ayda ÜFE 0 dahi gelse en iyimser tahminle bugünden itibaren yüzde 25'in üzerinde bir yeniden değerleme oranı geleceğini söyledi. İşte Bingöl'ün tek tek hesapladığı kalemlere göre; yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı, pasaport harcı, trafik cezası, MTV ve araç muayenesi için fiyatlar...

Hande Dağ

Ünlü vergi uzmanı Ozan Bingöl, önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalara yapılacak artış oranına yani yeniden değerleme oranına dair değerlendirmelerini aktardı. Peki, yeni yılda vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak? İşte detaylar...

Hiç beklemeden yaptırın Hepsine zam yolda! Ozan Bingöl tek tek hesapladı 1

YouTube kanalında değerlendirmelerini aktaran Bingöl şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden değerleme oranı aslında baktığımızda vergi, harç ve cezalardaki artış oranı da diyebiliriz. Yeniden değerleme oranı bir önceki yılın Ekim ayıyla bir sonraki yılın Ekim ayı tarihleri arasındaki yurtiçi üretici fiyat endeksinin aslında ortalamasıdır. Bu oran 3 Kasım'da belirlenir ve 1 Ocak 2026'da yani bir sonraki yıl uygulanacak vergi, harç, cezalardaki artış oranı için temel bir parametredir. Bu parametre üzerinden vergi, harç ve cezalarda artışlar yapılır.

Hiç beklemeden yaptırın Hepsine zam yolda! Ozan Bingöl tek tek hesapladı 2

Önümüzdeki yıl yani 1 Ocak 2026 tarihinde vergi, harç, cezalarda bugünden ne kadarlık bir zam beklediğimizi söyleyeceğim. Kalan 2 ayda yani Eylül ve Ekim aylarında ÜFE üretici fiyat endeksi 0 dahi gelse en iyimser tahminle bugünden itibaren yüzde 25'in üzerinde bir yeniden değerleme oranı bizi bekliyor.

Hiç beklemeden yaptırın Hepsine zam yolda! Ozan Bingöl tek tek hesapladı 3

Muhtemel %25 civarında gelecek olan yeniden değerleme oranı temel bir parametredir. Bu parametre uygulanırken Sayın Cumhurbaşkanının her kanunda ayrı ayrı olmak kaydıyla bu oranı arttırma ve indirme yetkisi bulunmaktadır. Oran dışında bazı kanunlarda belirlenen yani yeniden değerleme oranıyla belirlenen tutarları arttırma ve indirme yetkisi bulunmaktadır.

Hiç beklemeden yaptırın Hepsine zam yolda! Ozan Bingöl tek tek hesapladı 4

Bu oran dahilinde %25'i dikkate aldığımızda 1 Ocak 2026 tarihinde hangi vergi, harç ve cezalarda ne kadarlık bir artış olacak?

YURT DIŞI TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ

  • Yurt dışından cep telefonu getirmeniz halinde şahsi kullanım için getirdiğiniz cep telefonunda bu yıl için 45 bin 614 lira olan IMEI kayıt ücreti bu artışla önümüzdeki yıl en iyimser tahminle 57 bin 17 lira olacaktır. Eğer böyle bir planınız varsa 31 Aralık tarihine kadar getirip bir an evvel kaydetmenizde yarar vardır.

Hiç beklemeden yaptırın Hepsine zam yolda! Ozan Bingöl tek tek hesapladı 5

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

  • Bunun dışında yurt dışı çıkış harcı. Bu da yeniden değerleme oranlı endeksli bir artıştır. Geçtiğimiz günlerde 710 liradan 1000 liraya yükseltildi. Bu yeni tutar üzerinden bir daha zam olacak. 25'in üzerinde bir zam olacak. Biz %25 olarak dikkate aldığımızda en iyimser tahminle bugün itibarıyla 1000 lira olan yurt dışı çıkış harcı 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla artık 1250 lira olacaktır.

Hiç beklemeden yaptırın Hepsine zam yolda! Ozan Bingöl tek tek hesapladı 6

PASAPORT HARCI

  • Örneğin 3 yıldan fazla süreli bir pasaport harcı bugün 11 bin 274 lira iken en iyimser tahminle 1 Ocak 2026'da 14 bin 92 lira olacaktır. Yani bir pasaportunuz eskidiyse, pasaportunuzun süresi dolduysa en azından bu pasaport harcından mağdur olmamak için, bu artıştan zarar görmemek için bir an evvel 31 Aralık'a kadar pasaportlarınızı da yenileyebilirsiniz. Çünkü 1 Ocak 2026'da pasaport harçları da minimum %25 oranında artacaktır.

  • En düşük radar cezası bugün trafik cezası 2 bin 167 lira. Bu da en iyimser tahminle 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 2 bin 710 liraya ulaşacaktır.

Hiç beklemeden yaptırın Hepsine zam yolda! Ozan Bingöl tek tek hesapladı 7

MTV

  • Örneğin 2 yaşında 1.6 motor bir otomobilin motorlu taşıtlar vergisi için bu yıl 9 bin 627 lira ödediyseniz 1 Ocak 2026'da aynı taşıt için 12 bin 33 lira ödeyeceksiniz. Şimdiden kalan 2 aydaki ÜFE 0 gelse dahi.

  • Geçtiğimiz günlerde yine damga vergileri yani aylık beyannamelerde ödenen damga vergileri de arttırılmıştı. 3 ay sonra bir kez daha zamlanacak bunlar. 665 lira olan aylık beyannamedeki damga vergisi de en iyimser tahminle 831 liraya ulaşacak.

Hiç beklemeden yaptırın Hepsine zam yolda! Ozan Bingöl tek tek hesapladı 8

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ

  • Bugün otomobil için araç muayenesi 2 bin 620 liradır. Bu da en iyimser tahminle 1 Ocak 2026 tarihinde 3 bin 276 liraya ulaşacaktır. Aracınızın muayene tarihi Ocak ayının ilk günlerine denk geliyorsa hiç beklemeden Aralık sonunda yaptırın. En azından bu artıştan daha fazla zarar görmeyin.

  • Bir cep telefonu aldığınızda kullanacağınız cep telefonu hattı için açılan ilk tesis özel iletişim vergisi bu yıl için 570 lirayken önümüzdeki yıl en iyimser tahminle bu tutar da 712 lira olacak."
