Hızlı tren ile daha çok yolcu seyahat edecek! Bakan Uraloğlu duyurdu: Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebine yanıt vermek için YHT, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Ankara- İstanbul arasında 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Anahat ve bölgesel trenlerimize ise toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlayacağız” dedi.

Hande Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Ara tatilde YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık.” ifadelerini kullandı.

YHT’YE 3 BİN 864 KİŞİLİK 8 EK SEFER

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda 17-18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Ankara- İstanbul arasında 4 günde karşılıklı olarak 8 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara’dan saat 11.15 ’de, İstanbul’dan ise 17.45’ de gerçekleştirileceğini belirtti.

ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERDE 20 BİN 160 KOLTUKLUK ARTIŞ

İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, “16 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerinde anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

"DEMİRYOLUNDA TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ"

Demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, “Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık.” ifadelerini kullandı.

