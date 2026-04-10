Hobi bahçeleri ve trafik cezaları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren talimat!

Bir süredir gündemden düşmeyen trafikteki yeni yönetmelikle birlikte cezaların artması milyonlarca vatandaşı tedirgin etti. Ayrıca hobi bahçeleriyle ilgili yeni düzenleme de yine birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu iki konuyla ilgili olarak kurmaylarına vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde bir düzenleme yapılması talimatını verdi. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren iki konu gündeme geldi. TV 100'ün haberine göre, kamuoyunda bir süredir tartışmalara yol açan hobi bahçelerine yönelik düzenleme ve trafik cezaları, MKYK’nın önemli gündemleri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iki konuyla ilgili talimatını kurmaylarına iletti.

7 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtilen hobi bahçeleriyle ilgili mevcut düzenleme üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Ankara Milletvekili Osman Gökçek, düzenleme kapsamında yıkılması gündeme gelebilecek yapıların siyasi ve toplumsal sonuçlar doğurabileceği uyarısını yaptı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürece ilişkin farklı görüşleri dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ortaya çıkan hassasiyetler doğrultusunda düzenlemenin yeniden ele alınması için ilgili bakanlara çalışma yapılması talimatı verdiği belirtildi.

Hobi bahçeleri konusunun yanı sıra trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeler de MKYK gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda da yapılacak çalışmalarda vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

HOBİ BAHÇELERİ VE TRAFİK CEZALARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapacağını duyurdu.

Tayyar ayrıca, yeni Trafik Kanunu kapsamında öngörülen ağır cezalar ve uygulamalarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın da ayrı bir çalışma yürüteceğini belirtti. Bu kapsamda hem hobi bahçeleri hem de trafik düzenlemelerine ilişkin yeni adımların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

