HRD Antwerp, İstanbul’daki yeni laboratuvarını açtı

Fatih Nuruosmaniye bölgesinde gerçekleştirilen açılışa HRD Antwerp Türkiye Başkanı Tuncay Çaltekin, HRD Antwerp Türkiye Başkan Vekili Arzu Özer, HRD Antwerp Operasyon Direktörü (COO) Stanley De Belie, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Kapalıçarşı’ya yakın konumda hizmet verecek yeni merkezin, şirketin Türkiye’de artan operasyon hacmi doğrultusunda faaliyete geçirildiği belirtildi. Açılışta yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin mücevher sektöründe Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri arasında önemli bir ticaret merkezi konumuna geldiği vurgulandı. Türkiye’nin tasarım gücü, üretim kapasitesi ve ihracat ağıyla uluslararası pazarda dikkat çektiği ifade edildi.

HRD Antwerp Türkiye’nin yeni merkezinde, uluslararası pırlanta sertifikasyon süreçlerinin hızlandırılması, sektörde güven ve şeffaflığın artırılması ile Türk mücevher sektörünün küresel rekabet gücünün desteklenmesinin hedeflendiği aktarıldı. HRD Antwerp Türkiye’nin yeni merkez açılışının, Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ve mücevher ticaretindeki iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

‘DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ’

Flaman Bölgesi Başbakanı Mathias Diependaele Belçika’nın pırlanta sektöründeki köklü geçmişini belirterek, “Bu sektörlerde en iyi olmayı hedefliyoruz. Yarı iletkenlerde en iyilere sahibiz, en güçlü araştırma kurumlarına sahibiz. Biyoteknolojide de güçlü olmayı hedefliyoruz, özellikle de pırlanta sektöründe. Antwerp tam 600 yıldır, yani altı asırdır dünyanın pırlanta ticaret merkezi konumunda. Biz de bu sektörün dünyanın en iyisi olmaya ve öyle kalmaya devam etmesini aktif şekilde destekliyoruz” dedi.

‘İSTANBUL MÜCEVHER ÜRETİMİ, YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİĞİN MERKEZİ OLARAK GELİŞTİ’

HRD Antwerp Operasyon Direktörü (COO) Stanley De Belie ise İstanbul’daki yatırımın yalnızca fiziksel bir büyüme olmadığını belirterek, “Yeni bir laboratuvarın açılması hiçbir zaman yalnızca fiziksel bir büyüme değildir. Bu aynı zamanda bir güven beyanıdır. İstanbul’da yeni ve daha büyük bir laboratuvar kurma kararımızın temelinde büyüme ve fırsatlar yer alıyor. Türkiye pazarı güçlü ve giderek artan hacimlere, dinamik bir mücevher sektörüne ve geleceğe yönelik büyük bir potansiyele sahip. Bu laboratuvar sayesinde pazarın olduğu yerde bulunacağız. İş ortaklarımıza, üretime ve fırsatlara yakın olacağız. Antwerp; pırlanta uzmanlığı, derecelendirme, kesim ve güvenin küresel referans noktası oldu. İstanbul ise mücevher üretimi, yaratıcılık ve girişimciliğin merkezi olarak gelişti. Bu iki şehir birbirinin rakibi değil, birbirini tamamlayan merkezlerdir. Biri hassasiyet ve sertifikasyona odaklanırken, diğeri tasarım ve ustalığa odaklanıyor. Bu laboratuvarı açarak yeni bir ilişki kurmuyoruz. Nesillerdir var olan bağı güçlendiriyor ve bunu günümüz küresel pazarının gerçeklerine uyarlıyoruz” diye konuştu.

Belie, “HRD Antwerp’te güven bizim temelimizdir. Misyonumuz; sektörün faaliyet gösterdiği her yerde, en yüksek Avrupa standartlarına uygun, bağımsız, bilimsel temellere dayanan ve tutarlı derecelendirme raporları sunmaktır. Bu yeni laboratuvar sayesinde: Türkiye’deki mücevher ve pırlanta sektörüne daha verimli hizmet vereceğiz. Süreçleri hızlandıracak ve erişilebilirliği artıracağız. Üreticileri ve markaları şeffaflık ve güvenle destekleyeceğiz. Fiziksel olarak sahada bulunmak önemlidir. Güven; yakınlık, diyalog ve karşılıklı anlayışla inşa edilir, uzaktan değil. İstanbul’u, uluslararası ağımız içerisinde stratejik bir merkez ve Avrupa, Asya ile Orta Doğu arasında bir köprü olarak görüyoruz. Güçlü yerel ekibimiz, büyüyen pazar hacmi ve Türk iş ortaklarımızla yakın iş birliklerimiz sayesinde HRD Antwerp İstanbul’un ortak geleceğimizi şekillendirmede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE LİDERİYİZ’

Açılışta konuşan HRD Antwerp Türkiye Başkan Vekili Arzu Özer, “Türkiye şu anda mücevher ve pırlanta merkezi ve hub noktası olma yolunda çok ciddi adımlar atıyor. HRD bu yolculukta sektörün en önemli destek noktalarından bir tanesi. Sertifikasız mücevher ve pırlanta olmayacağı için HRD şu anda bu sektörde çok önemli bir noktada diyebiliriz. Türkiye lideriyiz. Orta Doğu lideriyiz. Global pazarda da 3 büyükten bir tanesiyiz. Ama Türkiye özelinde lideriz” dedi.

Özer, ‘Güvenli ticaret ve alışveriş aldığınız mücevherin aldığınız taşın doğallığından renginden berraklığından emin olabileceğiniz en önemli belgedir. Mücevherin ve pırlantanın pasaportu diyebiliriz. Uluslararası bağımsız laboratuvarda alınmamış bir raporla sertifikayla hiçbir mücevher ve pırlanta alınmaması ve satılmaması gerekir. Dolayısıyla Türkiye’de HRD en güvenilir ‘Uluslararası Bağımsız Sertifika’ diyebiliriz. Dünya’da 3 büyüklerden biriyiz. Avrupa’nın da lideriyiz. Türkiye’de bu sertifika olmadan mücevher ve pırlanta satışı çok zor” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE EĞİTİM MERKEZİYİZ’

Tüketici için önemli olduğunu belirten Özer, “Bizim laboratuvarlarımızdan alınmış bir bağımsız rapor ve sertifikayla aldığınız tüm mücevherlerden ve pırlantalardan yüzde 100 emin olabilirsiniz. Doğallığından da yüzde 100 emin olabilirsiniz. Merkez olarak Türkiye’de bir eğitim merkeziyiz. İki haftalık programlarımızla eğitim veriyoruz. Sertifika alınıyor. Buradan mezun olan arkadaşlarımız uluslararası geçerli grader oluyorlar. Şu anda dünyanın en çok aranan mesleklerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Özer, “Uluslararası markalar için, bizim tarafımızdan eğitilmiş ve sertifika programına dahil olmuş nitelikli personelle çalışmak büyük bir güven sağlıyor. Bugün hali hazırda 240 bin mezunumuz bulunuyor ve bu kişiler dünyanın dört bir yanında görev alıyor. Uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olmayan mücevher ve pırlantalar, yatırım amaçlı dahi olsa kesinlikle satın alınmamalıdır. Bireysel müşteriler de kurumlar da laboratuvarımıza başvurabilir. Mücevher veya pırlantalarını teslim ettikten sonra, 24 saat içinde tüm nitelik ve kriterlerini içeren sertifikayı yani pasaport niteliğindeki belgeyi teslim alabilirler. Böylece mücevherinizin tüm değerini 24 saat içinde öğrenebilirsiniz” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır