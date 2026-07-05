Hücum ettiler: Satışlar da fiyatlar da katlandı, 20 bin TL'ye var

Trafikteki kazalar, kavgalar ve ağırlaşan cezalarla beraber araç içi kameralarına talebin patladığı öğrenildi. Ayrıca satışlarla beraber fiyatların da katlandığı aktarıldı.

Trafikte yaşanan kavgalar sık sık gündem oluyor. Show Haber'de yer alan habere göre; o kavga anını ispatlayabilmek ve kazaları kayıt altına alabilmek isteyenler araç kameralarına adeta hücum etti.

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"GÜNDE 30 TANE TAKIYORUZ"

Haberde konuşan bir yetkili "Eskiden günde en fazla 3 ya da 2 takıyorduk. Şimdi 20, 25, 30" ifadelerini kullandı.

"BİR DELİL MAHİYETİNDE"

Trafikte her gün yüzlerce araç seyir halindeyken kazalar da kaçınılmaz oluyor. 2025'te TÜİK verilerine göre 1.549.574 trafik kazası yaşandığı aktarıldı. Haberde konuşan bir vatandaş "Maalesef insanlarımız son dönemde bayağı bir stresli ve en ufak bir şeyde arabadan inme ihtiyacı duyuyor. Beyanla biliyorsunuz bazen işler çok rayında gitmiyor. En azından orada bir görüntü var, bir delil mahiyetinde" dedi.

Aslında küçük olan bu aparatın ancak birçok noktada adeta birebir tanık gibi olduğu vurgulandı. Oto kameralarının birçok araçta artık takılı vaziyette olduğu ve hem ön camda hem arka camda kazaları kaydettiği aktarıldı.

Başka bir vatandaş da "Kaza anında kendimi daha güvence altına alabilmek için. Bunu kendimizi ispatlamak için ihtiyaç olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Yani trafikte adeta dijital tanıklık döneminin başladığı belirtildi. Özellikle son dönemde trafik kazalarının artmasıyla birçok kişinin bu kameralara yöneldiği, bu yüzden talebin de fiyatın da arttığı kaydedildi.

FİYATLAR 1500 TL'DEN BAŞLAYIP 20 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Yetkili "1500 TL - 2000 TL bandında kayıt alma cihazları, aparatları takıyoruz" dedi. Her türlü aracın değişmez aksesuarı haline gelen kameraların fiyatının özelliklerine göre 20 bin TL'ye kadar çıkabildiği de aktarıldı.