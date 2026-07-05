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'Bir çuvalla çeyrek altın alınıyordu' Şimdi 'çaydan ucuz'

Türkiye’de soğan üretiminin en çok yapıldığı ikinci şehir olan Amasya’da bu ürün tarlada 15 ile 25 TL arasında fiyatlarda satılıyor. Üreticiler, soğanın kafelerde satılan bir bardak çaydan bile ucuz olduğunu söyledi.

'Bir çuvalla çeyrek altın alınıyordu' Şimdi 'çaydan ucuz'

Uzun yıllardır soğan üretimi ve satışı yapan Oğuz Çelik, "Soğanlarımız tarlada 15 ile 25 TL arasında fiyatlarda satılıyor. Bu yıl bahar yağışlarının etkisiyle hasat gecikti. Yeni ürün hasadıyla fiyatlar 15 gün içerisinde normal seyrine döner. Çiftçiyi ve tüketiciyi memnun edecek seviyeye gelir" dedi.

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"SOĞAN BİR BARDAK ÇAYDAN UCUZ"

Çelik, soğanın halen en ucuz ürünler arasında olduğunu belirtti.

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Çelik, "Fiyatların abartılmasına gerek yok. Emeğin ve maliyetlerin görülmesi lazım. Soğan şu anda kafelerde satılan bir bardak çaydan ucuz. Sigaradan da ucuz. Bir kilo soğan dört kişilik ailenin bir haftalık ihtiyacını karşılayabiliyor. Eskiden bir çuval soğan ile bir çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdi 10 çuvalla bile alınamıyor. O zaman soğan kırmızı altın gibiydi" diye konuştu.

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Önceki yıllara fiyatlardan memnun olduklarını anlatan Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş, "Erkenci soğanda fiyatlar yüzümüzü güldürdü. Pazar ve marketlerdeki fiyatını da görüyoruz. Bir bardak çay kafelerde 40 TL’den satılıyor. Bir paket sigara 100 TL’den başlıyor. Bir kilo soğanın pazarda 40 TL’den satılmasının lafı ediliyor" şeklinde konuştu.

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Baş devamında "Ama üretim artıyor. 15 güne kadar fiyatlar düşer" dedi.

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SOĞANA ‘KIRMIZI ALTIN’ DERLERDİ

Soğanların ayırt edildiği depolarda çalışan tarım işçisi İnci Uysal ise "Bu yıl soğanda yüzler gülüyor. İnşallah patateste de aynısı olur. Geçen yıla göre fiyatlar iyi" dedi.

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Uysal "Suluova’da soğana ‘kırmızı altın’ derlerdi. İnşallah o günleri de tekrar görürüz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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çeyrek altın soğan Amasya fiyat
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